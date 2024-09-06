A Milli Takım'ın rakibi Galler'de maç öncesi endişe: Türkiye grubun en güçlüsü, Arda Güler'in golü...

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EURO 2024'e çeyrek finalde veda etmesine rağmen mücadeleci oyunuyla alkış toplayan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Genç, dinamik ve formda isimleriyle dolu kadrosuna güvenen ay-yıldızlılar, sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Her iki takımın son dönemdeki performansını analiz eden İngiliz meslektaşlarımız, mücadeleyle ilgili önemli noktalara dikkat çekti. Gazeteciler, ayrıca galibiyete yakın olan takımla ilgili düşüncelerini anlattı.

İNGİLİZ GAZETECİLERİN “GALLER-TÜRKİYE” MAÇIYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ ŞÖYLE:

GARETH VİNCENT (BBC SPORT WALES): “TÜRKİYE, BU GRUPTAKİ EN ZORLU RAKİP OLARAK GÖRÜNÜYOR”

Türkiye, son dönemdeki formu ve Euro 2024'teki etkileyici performansıyla bu gruba favori olarak başlıyor. Galler, teknik direktör Craig Bellamy yönetiminde yeni bir döneme adım atıyor. Türkiye'ye karşı oynanacak bu maç - ev sahibi takımın avantajına rağmen - yeni teknik kadro için zor bir başlangıç olacak. İzlanda ve Karadağ da Galler’e zorluk yaratmaya çalışacak. Galler’in uluslararası arenada rekabet edebilmesi için en iyi performansını sergilemesi gerekiyor. Türkiye, bu gruptaki en güçlü, en zorlu rakip olarak görünüyor.

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“DANİEL JAMES’İN SAKATLIĞI BELLAMY İÇİN BÜYÜK BİR DARBE OLDU”

Bir önceki teknik direktör olan Rob Page, 2022 yılında Galler'in Dünya Kupası'na katılmak için uzun süren bekleyişini sona erdiren teknik direktör olarak hatırlanacak. Rob Page ve ekibi, Katar’da hayal kırıklığı yarattı ve ardından EURO 2024 play-off finalinde Polonya’ya karşı penaltı atışları sonrasında Euro 2024'e katılma hakkını elde edemeyince eleştiriye maruz kaldı. Galler, Dünya Kupası'nın ardından tılsımlı oyuncuları Gareth Bale başta olmak üzere bazı üst düzey oyuncularının yokluğuna alışmaya çalışıyor. Ancak mevcut kadroda yetenekli oyuncular var ve tutkulu bir Galli oyuncu olan Bellamy'nin takımı bir sonraki Dünya Kupası'na taşıyabileceği umut ediliyor. Takımın liderleri arasında Ethan Ampadu, Ben Davies ve kaptan Aaron Ramsey yer alıyor. Galler, hücumda Harry Wilson, Brennan Johnson ve Kieffer Moore gibi futbolcularla etkili olmaya çalışacak. Daniel James'in sakatlık nedeniyle takımdan ayrılması Bellamy için büyük bir darbe oldu.

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“GALLER’İ ÇOK ZOR BİR MAÇ BEKLİYOR AMA…”

Türkiye, Euro 2024'te çok etkileyici bir performans ortaya koydu. Türkiye’yi izlemek güzeldi. Özellikle turnuva öncesi bazı hazırlık maçlarında hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından performanslarıyla Büyük Britanya'da da çok sayıda hayran kazandılar. Galler; Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Kenan Yıldız’a karşı dikkatli olmaya çalışacak. Galler, kendi sahasında olmanın kendilerine ufak bir avantaj sağlayacağını umuyor. Ancak yeni teknik direktörleriyle yeni bir hayata başlayacakları için bu maçta neler olacağını bilmek biraz zor. Taraftarlar, Rob Page ile hayal kırıklığına uğradı ancak Bellamy'nin neler yapacağını zaman gösterecek. Galler’i çok zorlu bir maç bekliyor ancak ellerinden gelenin en iyisini yaparlarsa olumlu bir sonuç alabileceklerini düşünüyorum.

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ROB PHİLLİPS (BBC WALES FOOTBALL CORRESPONDENT): “TÜRKİYE’NİN GRUPTA AÇIK ARA FAVORİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Özellikle Euro 2024 finallerindeki dinamik performanslarının ardından Türkiye'nin bu grupta açık ara favori olduğunu düşünüyorum. Galler'de Craig Bellamy yönetiminde yeni bir dönem başlıyor ve onun uyum sağlaması muhtemelen zaman alacak. Türkiye, Cardiff'e kendinden emin bir şekilde gidecek. Bellamy, yine de ev sahibi taraftarların Galler'i canlandıracağını umuyor. Galler Futbol Federasyonu, maça 30 bin civarında seyircinin gelmesini bekliyor. Bu şimdiye kadar Uluslar Ligi açılış maçındaki en yüksek katılım olacak.

“ARDA, GALLER’E SANSASYONEL BİR GOL ATMIŞTI!”

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Brennan Johnson, Ramsey'in yaratıcılığından faydalanmayı bilen bir futbolcu. Craig Bellamy, bu yüzden takım kaptanı Aaron Ramsey'i pozisyonlar yaratmak için kullanmayı planlıyor. Galler, Arda Güler’e engel olmaya çalışacak. Arda, genç yaşına rağmen çok büyük bir yetenek. Arda, Samsun'daki Euro 2024 eleme maçında oyuna sonradan girmişti. Galler, kendilerine karşı attığı sansasyonel golden dolayı Arda’yı çok iyi tanıyor. Ayrıca takımını bu yaz Almanya'da da hayal kırıklığına uğratmadı. Hakan Çalhanoğlu'nun müthiş bir geçmişi var ve Serie A'nın en iyi oyuncularından biri olarak değerlendiriliyor. Türkiye'de oynanan futbolun çok çekişmeli olduğunu ve bu yüzden büyük isimlerin ilgisini çektiğini biliyoruz. Türkiye Ligi ve coşkulu taraftarlar Avrupa'nın her yerinde saygı görüyor.

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“TÜRKİYE, GALLER’E KONUK OLDUĞU SON 4 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI”

Galler, geçen sene Samsun'daki maçta kırmızı kart görmelerinden dolayı şanslarını sekteye uğratmıştı. Geçtiğimiz kasım ayında Cardiff'teki maçta ise Türkiye'yi sonuna kadar zorlamıştı. Türkiye, Galler'e konuk olduğu son dört maçta galibiyet alamadı ancak Euro 2024 performanslarının ardından kendilerine güvenleri tam olacaktır. Galler'in iç saha karnesi de oldukça iyi. Türkiye favori ama birçok taraftar Galler’in en azından olumlu bir performans sergilemesini bile kabul edecektir. Teknik direktör Craig Bellamy, her şeye rağmen turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.