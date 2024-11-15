×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

A Milli Takım'ın rakibi Galler! Muhtemel 11'ler...

Güncelleme Tarihi:

#Milli Takım#Galler#Montella
A Milli Takımın rakibi Galler Muhtemel 11ler...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 07:00

4. Grup’ta 10 puanla zirvede yer alan ay yıldızlı ekibimiz, 8 puanla ikinci sırada bulunan rakibini mağlup ettiği takdirde son maçlar öncesi grubu lider bitirmeyi ve A Ligi’ne yükselmeyi garantileyecek.

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 5. maçında bugün Galler ile karşılaşacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek. Grupta 10 puanla lider durumda bulunan ay yıldızlı ekibimiz, 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler’i mağlup etmesi halinde son maçlar öncesi liderliği ve A Ligi’ne yükselmeyi garantileyecek. İki takımın Galler’de oynadığı ilk karşılaşma 0-0 sona ermişti.

A Milli Takımın rakibi Galler Muhtemel 11ler...

KARADAĞ TSİ 20.00'DE İZLANDA'YI KONUK EDECEK

Grup liderliği açısından kilit önem taşıyan maç öncesi A Milli Takım’da çok sayıda eksik bulunuyor. Ay yıldızlılarda cezalı olan Kenan Yıldız ile sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül ve Ahmed Kutucu forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yerlerine Eren Dinkci, Yasin Özcan ve Bertuğ Yıldırım aday kadroya dahil edildi. 4. Grup’ta bugün oynanacak diğer maçta, puanı bulunmayan Karadağ, TSi 20.00’de 4 puana sahip İzlanda’yı konuk edecek.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınRomadan teklif aldı mı Vincenzo Montella ilk kez konuştu: Bana zevk veriyorRoma'dan teklif aldı mı? Vincenzo Montella ilk kez konuştu: Bana zevk veriyorHaberi görüntüle

635- A Milli Takım, bugüne dek 350’si resmi, 285’i özel toplam 635 maç yapıp, 1’i hükmen 248 galibiyet, 149 beraberlik, 238 yenilgi aldı.

3- A Milli Futbol Takımı, daha önce Kayseri’de oynadığı 3 maçı da kazandı (2009 Azerbaycan: 2-0, Estonya: 4-2, 2013 Andorra: 5-0).

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Takım#Galler#Montella

BAKMADAN GEÇME!