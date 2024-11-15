A Milli Takım'ın rakibi Galler! Muhtemel 11'ler...

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 5. maçında bugün Galler ile karşılaşacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek. Grupta 10 puanla lider durumda bulunan ay yıldızlı ekibimiz, 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler’i mağlup etmesi halinde son maçlar öncesi liderliği ve A Ligi’ne yükselmeyi garantileyecek. İki takımın Galler’de oynadığı ilk karşılaşma 0-0 sona ermişti.

KARADAĞ TSİ 20.00'DE İZLANDA'YI KONUK EDECEK

Grup liderliği açısından kilit önem taşıyan maç öncesi A Milli Takım’da çok sayıda eksik bulunuyor. Ay yıldızlılarda cezalı olan Kenan Yıldız ile sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül ve Ahmed Kutucu forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yerlerine Eren Dinkci, Yasin Özcan ve Bertuğ Yıldırım aday kadroya dahil edildi. 4. Grup’ta bugün oynanacak diğer maçta, puanı bulunmayan Karadağ, TSi 20.00’de 4 puana sahip İzlanda’yı konuk edecek.

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635- A Milli Takım, bugüne dek 350’si resmi, 285’i özel toplam 635 maç yapıp, 1’i hükmen 248 galibiyet, 149 beraberlik, 238 yenilgi aldı.

3- A Milli Futbol Takımı, daha önce Kayseri’de oynadığı 3 maçı da kazandı (2009 Azerbaycan: 2-0, Estonya: 4-2, 2013 Andorra: 5-0).