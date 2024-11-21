A Milli Takım'ın rakibi belli oluyor! Kura çekiliyor, 4 takımdan biriyle eşleşeceğiz

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubu 2. sırada bitiren A Milli Takımımız, A Ligi’ni yükselmek için İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan ile play-off’ta karşı karşıya gelecek. Ay yıldızlı ekibimizin rakibi İsviçre’de yarın TSİ 14.00’te çekilecek kurada belli olacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak play-off’ta ilk maçlar 20 Mart’ta, rövanşlar ise 23 Mart’ta.

İskoçya: Portekiz, Hırvatistan ve Polonya’nın bulunduğu A Ligi 1. Grup’ta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile 7 puan topladı. İskoçlar 7 gol atarken, 8 gole engel olamadı.

Belçika: Son Dünya Kupası finalisti Fransa, İtalya ve İsrail’li A Ligi 2. Grup’ta Belçika 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile 4 puan alabildi. 6 kez fileleri sarstı, 9 golü ise engelleyemedi.

Macaristan: Almanya, Hollanda ve Bosna ile mücadele ettiği A Ligi 3. Grup’ta 1 kez kazanırken 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile 6 puan alabildi. 4 gol atarken, 11 kez topu ağlarından çıkardı.

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Sırbistan: İspanya, Danimarka ve İsviçre ile karşılaştığı A Ligi 4. Grup’ta 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberlikle 6 puan aldı. Attığı 3 gole karşılık rakiplere 6 gol izni vermekten kurtulamadı.