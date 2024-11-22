A Milli Takım'ın rakibi belli oluyor! A Ligi için play-off turu...

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A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi play-off’undaki rakibi bugün belli olacak. UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleşecek kura çekimi, TSİ 14.00’te başlayacak. Kura çekimi ‘uefa. tv’den canlı olarak izlenebilecek.

Uluslar Ligi’nde Karadağ deplasmanındaki 3-1 yenilgi sonrası liderlik şansını kaçıran ay yıldızlıların rakibi, A Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan veya Sırbistan’dan biri olacak. Milli takım çift maç eleme usulüne göre 20-23 Mart 2025’te oynanacak karşılaşmalarda A Ligi’ne yükselmek için mücadele edecek. Bugünkü kurada ayrıca çeyrek ve yarı final kuraları da çekilecek.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

· İSKOÇYA: A Ligi 1. Grup’ta Portekiz, Hırvatistan ve Polonya ile oynadığı maçlardan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 7 puan toplayan İskoçlar 7 gol sevinci yaşarken 8 kez topu filelerden çıkardı.

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· BELÇiKA: A Ligi 2. Grup’ta son Dünya Kupası finalisti Fransa’nın yanı sıra İtalya ve İsrail’e karşı 1 kez gülebildi. 4 yenilgi ve 1 beraberlik 4 puanda kalırken attığı 6 gole karşılık 9 gole engel olamadı.

· MACARiSTAN: A Ligi 3. Grup’ta Almanya, Hollanda ve Bosna maçlarından 1 kez zaferle ayrılırken 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. 4 gole karşılık 6 puan kazandı. Kalesinde ise 11 gol gördü.

· SIRBiSTAN: A Ligi 4. Grup’ta İspanya, Danimarka ve İsviçre önünde 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberlikle 6 puan aldı. Sırbistan 6 maçta 3 kez ağları sarsarken rakiplere 6 gol izni vermekten kurtulamadı.

KURA ÇEKİMİ PROSEDÜRÜ

A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan dört takım seri başı olacak ve 1. torbaya yerleştirilecek. Aralarında Türkiye'nin de olduğu B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ve seri başı olmayan dört takım 2. torbaya konulacak.

Öncelikle 2. torba takımlarının adları çekilecek ve kura 1. torba takımlarına geçilmesiyle tamamlanacak.

A/B Play-Off - 1. torba

İskoçya

Sırbistan

Macaristan

Belçika

A/B Play-Off - 2. torba

Yunanistan

Avusturya

TÜRKİYE

Ukrayna

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

A/B Ligi ve B/C Ligi play-off maçları ve A Ligi çeyrek final karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak. Çift maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak karşılaşmalar sonrasında rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, 2026 yılının sonbaharında başlayacak UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki turnuvasında bir üst ligde mücadele etmeye hak kazanacak.

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Kurada seri başı olacak A Ligi takımları, ikinci maçları kendi sahasında oynayacak.

A Ligi yarı final müsabakaları 4-5 Haziran, üçüncülük ve final maçları ise 8 Haziran'da oynanacak.

C/D Ligi play-off karşılaşmaları ise, 2025 yılının mart ayında başlayacak Dünya Kupası Elemeleri'nde yeterli sayıda takımın maç takvimi müsaitliğini sağlama adına 26 ve 31 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.