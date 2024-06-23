A Milli Takım'ın Portekiz'e 3-0 yenildiği maçın ardından tepkiler ağır oldu: Bozuldum, üzüldüm | Kabul edilebilir değil | Arda Güler'e bağlamak gerçekçi değil

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EURO 2024 F Grubu ikinci maçında A Milli Takımımız ile Portekiz karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta kazanan taraf 3-0'lık skorla Portekiz oldu.

Rakibimize galibiyeti getiren golleri Bernardo Silva, Samet Akaydin (k.k) ve Bruno Fernandes kaydetti.

Bu skorun ardından Portekiz 6 puanla bir üst tura yükselmeyi garantilerken, A Milli Takımımız şansını son maça bıraktı.

Yazarlarımız Uğur Meleke, Engin Kehale ve Murat Fevzi Tanırlı, Portekiz maçı sonrasında köşelerinde mağlubiyetin nedenini yazdı.

İşte yapılan değerlendirmeler:

Uğur Meleke: İlk 11'inde 4 değişiklik yapan tek takım

Avrupa Şampiyonası’nda 11 takım ilk grup maçlarını kazandı. Bu 11 takımdan üçü (Almanya, İngiltere ve Slovakya) birinci maçta kullandıkları 11’in aynısıyla ikinci müsabakaya çıktılar. Yedi takımsa ilk 11’inde tek bir değişiklik yaptı (İsviçre, İspanya, İtalya, Hollanda, Fransa, Portekiz ve Romanya). Sadece tek bir takım, Türkiye, tam 4 değişiklikle başladı ikinci maça... Biri sakatlık. Biri yorgunluk. İkisi hoca tercihi.

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Büyük bir turnuvaya gidiyorsanız net bir 11’e, net bir oyun planına, net bir stratejiye sahip olmalısınız. Almanya ilk grup maçına çıkmadan önce herkes Almanlar’ın 11’ini ezbere sayıyordu. İngiltere’de ilk 11’in 10’u belliydi, belki tek bir soru işareti vardı, o da Declan Rice’ın partnerinin kim olacağı... Polonya, Mart’ta play-off’ta Galler’i yendiği ilk 11’in bire bir aynısıyla Türkiye hazırlık maçına çıktı. Bizse maalesef bir kadro iskeleti oluşturmakta geç kaldık. Gürcistan maçından da zaferle ayrılmamıza rağmen Portekiz karşısına 4 değişiklikle çıktık. Neden bu 4 değişiklik? Hadi kaleci değişikliğinin sebebi sakatlık. Kalan saha içi 10 oyuncunun üçünün farklı olması yüzde 30’luk bir değişiklik demek. Kısa turnuva istikrar işidir. Almanya aynı 11’le çıkıyor, İngiltere aynı 11’le çıkıyor, Fransa bir mecburiyet dışında aynı 11’le çıkıyor. Biz 4 değişiklik yapıyoruz. Enteresan...

1- HÜCUM DEĞiL ORTA SAHA ATLETiK OLMALIYDI

Bu maçla ilgili doğrusu umutsuz değildim, Montella’nın daha önce Hırvatistan ve Almanya karşısındaki başarılı geçiş uygulamaları beni heyecanlandırıyordu. Ancak dün Montella beni hayal kırıklığına uğrattı, İtalyan Hoca maçı daha sahaya çıkmadan kaybetmişti bence. Türk futbolunun en yetenekli iki futbolcusu Arda Güler ve Kenan Yıldız’ı kenarda oturtup ileri üçlüyü üç pırpır Yunus, Barış ve Kerem’le kurmak zaten net bir tavır değişikliği demek. Ben topa talip değilim demek. Sadece kontratak kovalayacağım demek.

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ORKUN’DA GERiLEME VAR

Oysa dün Portekiz bize esas farkı orta sahada yarattı. Sadece iki atletik oyuncuyla, Palhinha ve Vitinha’yla bizim üçlümüze (Kaan, Orkun ve Hakan’a) nal toplattılar. Benim bu maçta ilk 11’de beklediğim tek (olası) değişiklik eğer hazırsa İsmail Yüksek’in Orkun’un yerine başlamasıydı. Gürcistan maçında da Orkun’u yorgun bulmuştum. Net bir gerileme var Orkun’da.

2- ARDA’YI BELLiNGHAM GiBi KULLANMIŞTIK

Real Madrid’in geçtiğimiz sezon iki büyük kupaya giderken ana planı, kanatlarda Rodrygo-Vinicius, sahte dokuz rolünde de Bellingham’dı. Biz de Gürcistan maçında bir bölümü öyle oynadık aslında. İkinci yarının başlarında kanatlar Barış-Kenan oldu, Arda da sahte dokuz rolünde oynadı 30 dakikayı. Zaten golü de o bölümde attı. Gürcistan maçında en iyi olduğumuz bölüm 50 ile 80 arası... Ve o bölümde de Arda’yı Bellingham gibi kullanmıştık. Bein Sports’tan mesai arkadaşım Hayrullah Ünal fark edip beni uyardı. Arda da Real Madrid’de bir-iki kez o rolde girdi hatta oyuna.

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3- ARDA GÜLER NASIL YORULDU?

Elbette Montella’ya ve Arda Güler’e saygı duyuyoruz. İtalyan Hoca, Arda Güler’in iki gündür bir yorgunluğu olduğunu söylüyordu zaten. Genç yıldızımız da dün ilk 11’de başlamadı. Ancak basın tribününde hemen herkes bize Arda’nın probleminin ne olduğunu sordu, yanıtlamakta güçlük çektik.

“Yorgunlukmuş” dedim.

“Tek bir maçla mı?” dediler.

“Sezonun yorgunluğu olabilir mi acaba?” dedim.

“Oturmaktan mı yoruldu?” dediler.

Biraz bozuldum, biraz üzüldüm. Daha sonra (gayrıresmi yollarla) bir kasık problemi palavrası yayıldı ama Montella’nın maç önü demecinde kullandığı sözcük ‘yorgunluk’.

4- SANKi 7 MiLYONUN HEPSi BUGÜN BURADA!

Dünyanın dört bir tarafından Almanya’ya gelen uluslararası gazeteciler kentin dünkü görünümü sebebiyle şaşkınlardı. Her taraf kırmızı-beyazdı, Türkler her yerdeydi, Portekizliler’in turnuvaya güçlü bir ilgisi olmasına rağmen dün görünmez hale geldiler adeta. Şehir merkezinde fan zone’da futbolseverlerle röportaj yapan Portekizli bir gazeteci arkadaşım, Özbekistan’dan karayoluyla gelen bir Türk’le konuştuğunu söyledi. Ona Almanya’da 3, Avrupa’da 7 milyonun üzerinde Türk’ün yaşadığını ilettim, yorumu şöyle oldu: “Sanki hepsi bugün buradalar”

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Engin Kehale: Çekya’ya daha iyi bir Montella gerek

Portekiz kafilesinden Türkiye maçı öncesinde gelen demeçler, alışılmışın biraz dışındaydı. Tek bir ağız olmuşçasına savunma zaaflarımızdan, grup halinde geriye çekilmedeki sorunlarımızdan bahsediyorlardı. Bu görüş sadece onların değildi elbet ama bu kadar açık bir şekilde maç önü söylemeleri gerçekten enteresandı.

Montella ise daha sakin, biraz da gözünü Çekya maçına dikmiş gibiydi. Üçüncü maç için tam kapasite haline gelememe ihtimali olan hiçbir oyuncuyu Portekiz maçında başlatmamaya kararlıydı. Açıkçası ben, millilerimizden Portekizlilerin açıklamalarına cevap niteliğinde bir oyun bekledim. Yunus Akgün-Kerem Aktürkoğlu kenarlarından daha etkin bir yapı kurulabilir diye düşündüm. Yanılmışım.

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MAÇ BOYU DAĞINIKTIK

Dağınıktık. Bir pozisyonluk da değil, maç boyu dağınıktık. İlk golde Bernardo Silva’yı bomboş bırakan defans hattıyla, ikinci golde savunma 101 kuralını, geri pasını kalenin çerçevesine vermemeyi unutan Samet Akaydın’la dağınıktık. Üçüncü golde ofsayt çizgisini 5 metre geriye çekip bozan Zeki Çelik ile dağınıktık. Oyunu Arda Güler’e bağlamak da çok gerçekçi değil. Arda rakibin sistemini bozan bir profil, kendi sistemini rakibe dayatan değil. Şapkadan tavşan çıkarma ihtimali hep olsa da genel sorunları onun üzerinden değerlendirmek yanıltıcı olur.

GÜCE BOYUN EĞDiK

İtiraf edelim. Gürcistan maçını oyundan çok beceri ve biraz şans ile geçtik. Portekiz karşısında ise rakibin gücüne boyun eğdik. Eğlenceli bir takımız, maçlarımız keyif veriyor derken eğlenilen taraf olduk. Bu maç referans mı? Değil. Gruptan çıkma şansımızı azalttı mı? Asla. Yine de benden söylemesi, saha içinde doğru kurguyu bulamazsak inanılmaz zor bir Çekya maçı bizi bekliyor...

Murat Fevzi Tanırlı: Zwayer mi daha kötüydü, Montella mı?

Hakem maçın sonucuna tesir etti mi? Savunmamızın halinden pek fırsat kalmadı Alman’a. Ancak bu seviyede bir hakemin, en üst düzey turnuvada oyuncuların yolunu kapatması, yer alma sorunu yaşaması, pozisyonlara geç düdükler çalması kabul edilemez. Yer alayım derken bir de düşmesi zaten tuzu biberi oldu. Hakemler sadece oyun kurallarını uygulamaz. Takımlara göre oyun planı çalışır.

YENi iTiRAZ PROSEDÜRÜ BiZiM ÇOCUKLARA iŞLEDi

Faul standardı iyi derken, basit temaslarda geç çalınan düdüklere dönüştü. 30 dakikada 2 gol ikram eden A Millilerin sinir katsayısı da yükselince bu kez kupadaki yeni itiraz prosedürü bizim çocuklara işledi. Kaptan dışında itiraz eden kim varsa sarı karttan nasibini aldı.

ALEX FERGUSON: SAVUNMA SiZi ŞAMPiYON YAPAR

Gürcistan maçındaki coşkumuz, Cristiano Ronaldo ile foto çektirmek isteyenlerin sahaya 3 kez dalışına ve Portekiz kalecisiyle baş başa kalarak gezen kuşu seyretmeye yerini bıraktı. En kötüler sıralamasında savunma ve Montella’dan sonra hakem Zwayer gelir mi derseniz, kritik hatası vardı asla diyemem. Orta alan ve hücum seçeneklerini rakibe göre planyabilir bir teknik adam. Lakin Montella’nın Samet’in bir de kendi kalemize gol atmasını da izletecek kadar “fan”ı olduğunu tahmin edemedik. Alex Ferguson’un basit tanımı:”Sizi savunma şampiyon yapar.” Samet ilk maçta hatalarını hayati bir müdahaleyle örttü ama gerçeği değiştirmedi.

3 KULVARDA DA HATA YAPSA ALTERNATiFSiZ!

Fenerbahçe, Panathinaikos ve Milli takım olmak üzere 3 kulvarda da bir türlü oturmayan bir oyuncunun yerine bunca isim arasında alternatif yaratamamak, Avrupa’da oynayanları monte edememek, bir çırpıda sayılır ikili bulamamak kabul edilebilir değil.