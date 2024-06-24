A Milli Takım'ın Portekiz yenilgisinin ardından yapılan eleştiriler haklı mı? Hakan Çalhanoğlu isyan etmişti, altı turnuvada sadece bir kez başarıldı...

Haberin Devamı

A Milli Takımımızın da yer aldığı EURO 2024'te heyecan fırtınası devam ediyor. Grup etabının son maçlarının da oynanmaya başlamasıyla birlikte bir üst tura yükselen ekipler de belli olmaya başladı.

F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile eşleşen A Milli Takımımız, turnuvaya 3 puanla başlamıştı.

İlk maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşan milliler; Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle rakibini 3-1 mağlup etmişti.

İkinci maçta ise Portekiz'e karşı büyük bir motivasyonla sahaya çıkan Ay-Yıldızlılar, hiç beklemediği bir sonuçla karşılaşmadan ayrılmıştı.

MAĞLUBİYET, BERABERİNDE ELEŞTİRİLERİ GETİRDİ

Haberin Devamı

Güçlü rakibine 3-0 mağlup olan A Milli Takımımız, sosyal medyada çokça eleştirilmişti. Vincenzo Montella yönetimindeki kırmızı - beyazlı ekibimiz; takım savunması, İtalyan çalıştırıcının oyuncu tercihleri ve Portekiz maçında gösterilen performans konularında tepki çeken yorumlar almıştı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN SİTEM

A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise gelen eleştirilere gerçekleştirilen basın toplantısında cevap vermişti.

Portekiz maçından sonraki gün konuşan Çalhanoğlu, "Dünkü maçtan sonra her şey daha zor oluyor ama dünyanın sonu değil. İlk baştan beri gruptan çıkma hedefimiz vardı. Hala bu şansımız var. Dün istediğimiz sonucu alamadık ama hiçbir şey daha bitmedi. Bir maçımız daha var. Takımımız inanıyor. Maçta istemediğimiz şeyler oldu, şanssızlıklar oldu. Futbolda olan şeyler. Önemli olan bizim takımımızın hala inanması. Maçtan sonra konuştuk. Önümüze bakacağız, önümüze bakmak zorundayız. İnşallah bu gruptan çıkacağız. Biz genel olarak duygusal insanlarız, ülke olarak öyleyiz. Şunu unutmamak lazım, Portekiz güçlü bir takım. Kaliteli oyuncuları var. Almanya ve İspanya gibi favori. Portekiz'i yenebilir miydik, evet yenebilirdik ama 1-0 2-0 geride olduğumuzda oyundan düşüyoruz. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Samet ile Altay'ın olayı oldu. Saha içinde bazen biz konuşuyoruz ama duyulmuyor. Bu futbolda olan bir şey, önemli olan onları ayağa kaldırmak. Burada ben diye bir şey yok, biz. Biz beraber kazanırız, kaybederiz. Yolun sonunda değiliz. Devam ediyor. Çok bir maç olacak ama biz inanıyoruz ve o yüzden de devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

TEPKİLER HAKLI MI?

Peki A Milli Takımımızın ilk iki maçı sonrasında yapılan eleştiriler haklı mı? Ay-Yıldızlılar'ın önceki Avrupa Şampiyonaları'ndaki performanslarına bir göz atalım...

İLK TECRÜBEDEN KÖTÜ AYRILDIK

A Milli Takımımız, tarihindeki ilk Avrupa Şampiyonası'na EURO 1996 ile katılım gösterdi. Fatih Terim yönetimindeki kırmızı - beyazlılar, ilk Avrupa Şampiyonası tecrübesinde D Grubu'nda Portekiz, Hırvatistan ve Danimarka ile eşleşmişti.

Ay-Yıldızlılar; Danimarka'ya 3-0, Portekiz ile Hırvatistan'a 1-0'lık skorlarla mağlup olarak -5 averajla grubu son sırada tamamlamış ve turnuvaya veda etmişti.

Haberin Devamı

EURO 2000'DE İLK İKİ MAÇTA 4 PUAN

Mustafa Denizli yönetiminde EURO 2000'e katılma başarısı gösteren A Milli Takımımız, gösterdiği performansla çeyrek finale kadar yükselmişti.

B Grubu'nda İtalya, Belçika ve İsveç ile eşleşen milliler, ilk maçında Belçika'yı 2-0 mağlup etmişti.

Gruba 3 puanla başlayan Ay-Yıldızlılar, ikinci maçında İsveç ile 1-1 berabere kalmış ve puanını 4'e yükseltmişti. Son maçında İtalya'ya 2-1'le boyun eğen kırmızı - beyazlılar, grubunu ikinci sırada tamamlamış ve çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti.

Çeyrek finalde Portekiz'le eşleşen milliler, rakibine 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

EURO 2008'DE 1 PUAN YETMİYORDU

Haberin Devamı

Kırmızı - beyazlı ekibimiz, tarihinde üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'na katıldığında sene 2008'di... Ay-Yıldızlılar; Portekiz, Çekya ve İsviçre'nin bulunduğu A Grubu'nda yer almıştı.

Turnuvadaki ilk maçını Portekiz'e karşı oynayan A Milli Takımımız, Pepe ile Raul Meireles'in gollerine engel olamamış ve sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

İkinci müsabakada İsviçre'yi 1-0'dan dönerek Semih Şentürk ve Arda Turan'ın golleriyle 2-1 mağlup eden A Milli Takımımız, 3 puanla tanışmıştı.

Son maçında Çekya ile karşılaşacak olan Ay-Yıldızlı ekibimiz ve rakibinin hem puanı hem de averajı eşit durumdaydı. Mücadeleden çıkacak olan olası bir beraberlik sonucu penaltı atışlarına geçilecek ve bir üst tura yükselecek ekip bu şekilde belli olacaktı.

Haberin Devamı

34. dakikada Jan Koller ve 62. dakikada Jaroslav Plasil'in golleriyle 2-0 geriye düşen milliler; 75'te Arda Turan, 87 ve 89. dakikalarda Nihat Kahveci'nin ağları sarsmasıyla 3-2'lik üstünlüğü yakaladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca A Milli Takımımız puanını 6'ya yükseltti ve grubu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

EURO 2016'DA İLK İKİ MAÇ KAYIP

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde EURO 2016'ya katılım hakkı kazanan A Milli Takımımız; İspanya, Hırvatistan ve Çekya ile D Grubu'nda yer alıyordu.

Turnuvadaki ilk maçına Hırvatistan karşısında çıkan kırmızı - beyazlılar, Luka Modric'in 41. dakikadaki golüne engel olamadı ve sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

İkinci maçta ise İspanya ile kozlarını paylaşan milliler, beklemediği bir sonuçla karşılaştı ve sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

İlk iki maçtan puansız ayrılan ve -4 averajda bulunan kırmızı - beyazlı ekibimiz, son maçında Çekya ile karşılaşmıştı. Rakibini Burak Yılmaz ile Ozan Tufan'ın golleriyle 2-0 mağlup eden ve Ay-Yıldızlılar, maalesef en iyi üçüncüler arasında yer alamayarak turnuvaya veda etmişti.

EURO 2020 HİÇ BEKLEDİĞİMİZ GİBİ OLMADI

EURO 2020 Elemeleri'ni Fransa'nın 2 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan ve büyük umutlarla turnuvaya katılan A Milli Takımımız, beklenen performansı sergileyememişti.

EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile eşleşen milliler, açılış maçını yapan ekip olmuştu. Ev sahibi İtalya ile kozlarını paylaşan Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım; Merih Demiral (k.k), Ciro Immobile ile Lorenzo Insigne'nin gollerine engel olamamış ve sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

İkinci maçında Galler ile karşı karşıya gelen milliler, Aaron Ramsey ve Connor Richard John Roberts'ın golleriyle sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı. Bu sonuçların ardından ikinci maçlar sonunda puansız olan A Milli Takım, -5 averajla son sırada yer almıştı.

Son maçında ise İsviçre ile karşılaşan A Milli Takımımız, Haris Seferovic ve Xherdan Shaqiri'nin gollerine engel olamayarak sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılan taraf olmuştu. Millilerin turnuvadaki tek golünü ise bu maçta İrfan Can Kahveci kaydetmişti.