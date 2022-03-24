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A Milli Takım'ın Portekiz kadrosu belli oldu! 4 isim yok...

#A Milli Takım#Portekiz#2022 Dünya Kupası
A Milli Takımın Portekiz kadrosu belli oldu 4 isim yok...

Portekiz'le karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın maç kadrosu açıklandı. 4 isim maçın kadrosunda yer almadı.

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A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalindeki Portekiz maçı kadrosu belli oldu.

Teknik Direktör Stefan Kuntz; Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok'a Portekiz maçı kadrosunda yer vermedi.

İşte millilerin kadrosu;

Kaleci: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin,

Orta Saha: Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Abdülkadir Ömür

Forvet: Cengiz Ünder, Serdar Dursun, Enes Ünal, Burak Yıolmaz, Kerem Aktürkoğlu

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#A Milli Takım#Portekiz#2022 Dünya Kupası

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