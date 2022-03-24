A Milli Takım'ın Portekiz kadrosu belli oldu! 4 isim yok...

A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalindeki Portekiz maçı kadrosu belli oldu.
Teknik Direktör Stefan Kuntz; Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok'a Portekiz maçı kadrosunda yer vermedi.
İşte millilerin kadrosu;
Kaleci: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin,
Orta Saha: Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Abdülkadir Ömür
Forvet: Cengiz Ünder, Serdar Dursun, Enes Ünal, Burak Yıolmaz, Kerem Aktürkoğlu