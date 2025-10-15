×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

A Milli Takım'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri netleşiyor!

Güncelleme Tarihi:

A Milli Takımın play-off turundaki muhtemel rakipleri netleşiyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 10:20

A Milli Futbol Takımı'mız, Gürcistan'ı 4-1 mağlup ederek grubu ilk iki sırada bitirmek için büyük avantaj elde etti. Ay - yıldızlıların muhtemel rakipleri de belli olmaya başladı.

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 mağlup ederek grubu ilk iki sırada bitirmek için büyük avantaj elde etti. A Milli Takım'ın play-off yarı finali ve finalinde karşılaşabileceği ülkeler netlik kazanmaya başladı. 

A Milli Takım, Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşmada 1 puan alması halinde play-off oynamaya hak kazanacak.

A Milli Takım, iki farklı takımla tek maç üzerinden oynanacak play-off'un ilk maçında ev sahibi olacak.

A Milli Takımın play-off turundaki muhtemel rakipleri netleşiyor

MUHTEMEL RAKİPLER

An itibarıyla Türkiye'nin Dünya Kupası play-off yarı finallerindeki muhtemel rakipleri: İsveç, Moldova, Kuzey İrlanda, Galler, Romanya, Kuzey Makedonya, San Marino

A Milli Futbol Takımı'nın play-off yarı finalinde rakibini elemesi halinde bir sonraki turdaki muhtemel rakipleri ise şu şekilde: Çekya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Slovakya, Polonya, Arnavutluk

PLAY-OFF TARİHLERİ

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları kapsamında oynanacak olan yarı final mücadeleleri 26-28 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Yarı final etabının ardından final turu ise 29-31 Mart 2026 tarihinde oynanacak.

#A Milli Futbol Takımı#Muhtemel Rakipler#2026 Dünya Kupası Elemeleri

