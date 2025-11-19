A Milli Takım'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri kesinleşti!

Haberin Devamı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nu 13 puanla 2. sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası bileti almak için play-off maçları oynayacak.

PLAY-OFF FORMATI: 2 TURU GEÇEN DÜNYA KUPASI BİLETİNİ ALACAK!

Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 ekip mücadele edecek.

Tek maç eleme usulü üzerinden oynanacak karşılaşmalar sonunda 2 turu (yarı final & final) geçen takımlar Dünya Kupası'na gidecek.

KURA ÇEKİMİ VE MAÇ TARİHLERİ

Play-off turu kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Play-off yarı final maçları 26 Mart 2026 tarihinde, play-off final maçları ise 31 Mart 2026 tarihinde oynanacak.

PLAY-OFF YARI FİNALİNDEKİ MUHTEMEL RAKİPLER

Türkiye'nin play-off turu yarı final ve finalindeki muhtemel rakipleri şu şekilde:

İsveç

Romanya

Kuzey İrlanda

Kuzey Makedonya

PLAY-OFF FİNALİNDEKİ MUHTEMEL RAKİPLER