A Milli Takım'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında dün akşam Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmeyi ve play-off oynamayı garantiledi.

DOĞRUDAN KATILIM MUCİZEYE BAĞLI: İSPANYA'YI 7 FARKLA MAĞLUP ETMEK!

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılım şansı mucizelere bağlı olsa da devam ediyor.

Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçını 18 Kasım'da Sevilla'da İspanya ile oynayacak. Son maçta milli takımın galip gelmesi durumunda puan eşitliği sağlanacak ve genel averaja bakılacak. İspanya'nın +19 averajı bulunurken milli takımın averajı +5.

Milliler, grupta henüz gol dahi yemeyen İspanya'yı deplasmanda en az 7 farkla mağlup etmesi durumunda averajla lider olacak ve Dünya Kupası'na direkt katılım sağlayacak. Bunun dışındaki diğer tüm sonuçlarda ise İspanya doğrudan Dünya Kupası'na katılacak ve Türkiye play-off oynayacak.

PLAY-OFF FORMATI: 2 TURU GEÇEN DÜNYA KUPASI BİLETİNİ ALACAK!

Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 ekip mücadele edecek.

Tek maç eleme usulü üzerinden oynanacak karşılaşmalar sonunda 2 turu (yarı final & final) geçen takımlar Dünya Kupası'na gidecek.

KURA ÇEKİMİ VE MAÇ TARİHLERİ

Play-off kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek. Play-off maçları ise Mart 2026'da oynanacak.

PLAY-OFF TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLER

Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri şu şekilde:

1. TORBA: Türkiye, İtalya, Ukrayna, Polonya

2. TORBA: Macaristan, İskoçya, Çekya, Slovakya

3. TORBA: Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek

4. TORBA: Galler, İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda

