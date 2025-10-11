A Milli Takım'ın muhteşem ikilisi: Arda Güler & Kenan Yıldız! Şapkadan tavşan çıkardılar, performansları fark yarattı!

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri üçüncü maçında Bulgaristan ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşmayı Bizim Çocuklar, 6-1'lik skorla kazandı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanan mücadeleye genç yıldızlarımız Kenan Yıldız ve Arda Güler damga vurdu.

MONTELLA'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Vincenzo Montella, son oynanan İspanya karşılaşmasına göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Vincenzo Montella, Mert Müldür, Eren Elmalı, İsmail Yüksek ve Yunus Akgün'ün yerine Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın'ı sahaya sürdü.

A Milli Futbol Takımı sahaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle çıktı.

ARDA GÜLER'DEN RESİTAL

Maçtaki gol perdesini açan Arda Güler, ikinci yarıya da 2 asist sığdırdı.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun pasında topu önüne harika alan Arda Güler, çaprazdan yaptığı ayak içi vuruşla Bulgaristan kilidini kırdı.

İkinci devrede ise önce Kenan Yıldız, ardından da Zeki Çelik'in golünde asisti yapan kişiydi.

Asistlerinin yanı sıra Güler, takımın en çok kilit pas atan ismi oldu.

BULGARİSTAN'DA KENAN YILDIZ ŞOV

Soyunma odasından 1-1'lik eşitlikle dönülmesinin ardından Kenan Yıldız, Bizim Çocuklar'ı farka götüren golleri kaydetti.

Popov'un 49. dakikada kendi kalesine gönderdiği top sonucu skor 2-1 lehimize geçti. Bu dakikadan sonra ise sazı Kenan Yıldız eline aldı.

51. dakikada gelişen atağımızda Arda Güler'in pasında topla buluşan genç yıldız, penaltı noktasından yaptığı düzgün vuruşla skoru 3-1'e getirdi. Bu golden sadece 5 dakika sonra sahneye yine Kenan Yıldız çıktı.

56. dakikada yine ceza sahasında topla buluşan Yıldız, tıpkı bir 'Del Piero' gibi sol çaprazdan harika bir plase vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeye göndererek farkı 3'e çıkarttı.

Öte yandan yıldız futbolcu, takımda en çok adam eksilten isim oldu.

