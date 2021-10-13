A Milli Takım’ın Letonya galibiyeti Alman medyasında: "Türkiye çılgınlığı"

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A Milli Takım’ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Letonya’yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz’ın golüyle yenmesi ve 2. maçında ilk galibiyetini alan teknik direktör Stefan Kuntz’un maç sonu yaşadığı duygusal patlama Alman basınında geniş yer buldu. Gazeteler ve haber siteleri ay yıldızlıların tarihi zaferi için şu yorumları yaptı:

· Kicker: “9 şiddetinde bir drama. Burak Yılmaz, Kuntz’un ilk kez sevinmesine izin verdi. Son derece dramatik bir maçta Türkiye, teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde ilk kez kazandı. Duraklama dakikalarının sonunda penaltıyla gelen galibiyet Türkiye’nin Dünya Kupası şansını korudu.”

· Sportschau: “99. dakikada gol. Kuntz, Türkiye ile ilk galibiyetini aldı. Burak Yılmaz sayesinde Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye’nin Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’na katılma umudunu sürdürdü.

‘MUCiZE GiBi BiR GOL’

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· Der Spiegel: “Stefan Kuntz 90+9’da gelen galibiyet golünün ardından gözyaşlarını tutamadı, Türk futbolcular duygusal teknik direktör Stefan Kuntz ile son dakika gelen galibiyeti kutladı ve böylece Dünya Kupası şanslarını korudu. Grupta 15 puanı bulunan Türkiye’nin Dünya Kupası bileti için, kasım ayında Cebelitarık ve Karadağ’a karşı galip gelmesi zorunlu.”

· Frankfurter Allgemeine: “Kuntz ve Türkiye’den 99’da dramatik galibiyet, Ay-yıldızlı kalan 2 maçını da kazanmak zorunda.”

· Calcio Mercato: “Türkiye son dakika gelen mucize golle Dünya Kupası şansını korudu. Türkiye’nin hem birinilik hem ikincilik için şansı sürüyor.”

· La Gazzetta dello Sport: “Sonsuz mücadeleye sahne olan maçın son dakikasında kazanılan penaltıda Burak Yılmaz hata yapmadı. Fakat Türkiye’nin oyunu hala eleştiriliyor.”

KUNTZ iÇiN MUAZZAM MAÇ

· Bild: “Türkiye çılgınlığı. Son dakika penaltısı Stefan Kuntz’u kurtardı. Türkiye son dakikada Burak ile gelen zaferin mutluluğunu yaşıyor. Kuntz için muazzam bir maç.”