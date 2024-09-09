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A Milli Takım'ın konuğu İzlanda! Arda Güler oynayacak mı?

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#A Milli Takım#Türkiye - İzlanda#Arda Güler
A Milli Takımın konuğu İzlanda Arda Güler oynayacak mı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 07:00

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde ilk galibiyet için bugün İzmir’de İzlanda ile karşı karşıya geliyor.

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İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül’de Gürsel Aksel Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak mücadelede Arnavutluk’tan Enea Jorgji düdük çalacak.

Ay yıldızlılarda Galler maçında kırmızı kart gören Barış Alper bugün yok. Cezası biten Merih forma giyebilecek. Galler’de 2. yarı oyuna giren kaptan Hakan Çalhanoğlu’nun bugün 11’de olacağı tahmin edilirken, ayağında darbe alan Arda Güler’in hamle oyuncusu olarak kullanılması bekleniyor. Arda Güler, dün yapılan son idmanda takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirmişti.

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- Montella yönetiminde Ay yıldızlılar 15’inci maça çıkacak. İtalyan teknik adamla Milliler geride kalan 14 maçta 6 galibiyet, 5 mağlubiyet, 3 de beraberlik yaşadı.

- Milliler, İzlanda ile 14. maça çıkacak. 12’si resmi 1’i özel olmak üzere geride kalan 13 maçta Ay yıldızlılar 2, İzlanda 8 kez kazandı. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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- İzmir, Milli Takım’ı 37. kez ağırlayacak. 34 kez Atatürk, 1’er kez de Alsancak ve Gürsel Aksel statlarında Milliler 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.

Gruptaki diğer maçta ise Karadağ ile Galler TSİ 21.45’te karşılaşacak.

A Milli Takımın konuğu İzlanda Arda Güler oynayacak mı

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#A Milli Takım#Türkiye - İzlanda#Arda Güler

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