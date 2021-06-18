A Milli Takım'ın kaybettiği Galler'de ilk 11'in 5'i 2. ligde oynuyor!

A Milli Takımımız’ı 2-0 mağlup eden Galler Milli Takımı ilk 11’inde 5 futbolcu, İngiltere’de 2. lig seviyesindeki Championship takımlarında forma giyiyor. İkinci golü atan Roberts Swansea’de, Mepham Bournemouth’ta Allen Stoke City’de, Morrell Luton Town’da, Moore da Cardiff City’de kariyerlerini sürdürüyor. Ayrıca kalecileri Ward da Premier Lig ekibi Leicester City’de yedek kulübesinin gediklisi.

DAHA DEĞERLİYİZ AMA...

Galler Milli Takımı’nın diğer oyuncularından Bale geride bıraktığımız sezonu Tottenham’da kiralık olarak geçirirken, James Manchester City’de, Davies Tottenham’da, Ramsey de Juventus’ta görev yapıyor. Galler ve Türkiye’nin 26 kişilik kadroları karşılaştırıldığında ay yıldızlı ekibimizin açık fark attığı görülüyor.

Galler’in toplam kadro değeri 177 milyon Euro’yu bulurken, Türk Milli Takımı’ndaki oyuncuların değeri 325 milyon Euro’ya ulaşıyor. İlk 11’lerin değeri ise Türkiye’nin 170 milyon, Galler’in 100 milyon Euro.

GALLER KARŞISINDA KALP KIRAN REKORLAR

· 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Takımımız’ın Galler’e 2-0 yenildiği karşılaşma, bizim adımıza üzücü rekorlara sahne oldu..

· KARŞILAŞMADA atılan 2 golün asistini yapan ve bir penaltı kaçıran Gareth Bale, ay yıldızlı ekibimiz karşısında tam 5 kez gol şansı yarattı. Bu, istatistiklerin tutulduğu 1980’den bu yana bir maçta ulaşılan en yüksek rakam oldu.

· Galler, Türkiye karşısında yüzde 44 oranında topla oynamasına karşın 3,7 gol beklentisine (xG) ulaşıp, EURO 2020’de şu ana kadarki maçlarda en yüksek gol beklentisine ulaşan takım oldu