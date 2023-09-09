A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu: 'Bize yakışmadı, öfkeliyim!'

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EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun sözleri;

Eskişehir halkına teşekkür ediyoruz. Bizi çok iyi desteklediler. Bahane bulmadan şunu söyleyeyim, saha kötüydü, zeminde zor bir maç oldu. Zemin istediğimiz gibi değildi. Öfkeliyim. Bize yakışmadı beraberlik. İlk yarı maçı bitirmemiz gerekiyordu, şanslar bulduk ama değerlendiremedik. Yine de lideriz. Maçı kazansaydık daha iyi olurdu.

İTALYA'DAN GELİYORUM

Daha iyi olmamız gerekiyor. Çok basit hatalar yaptık. Bilmiyorum. İtalya'dan geliyorum, formdayım, motive geldim, elimden geleni yapmaya, takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Moralim bozuluyor. Unutmam da gerekiyor. Önümüze bakmalıyız. Bertuğ'u tebrik ediyorum, oyuna girip golünü attı. Bugün kadroda değildi ama Kazımcan'ı tebrik ediyorum. İleride bize yardımcı olacaklardır.

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ERMENİSTAN'I YENEMİYORSAN...

Ermenistan'ı evde yenemiyorsan, bazı şeyleri düzeltmen ve daha konsantre olman gerekiyor.