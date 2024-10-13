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A Milli Takım'ın İzlanda maçı 11'i netleşti! Montella kararını verdi: Forvette sürpriz

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#A Milli Takım#Türkiye#İzlanda
A Milli Takımın İzlanda maçı 11i netleşti Montella kararını verdi: Forvette sürpriz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 20:14

UEFA Uluslar B Ligi Grup 4'te İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın kadrosu netleşti.

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UEFA Uluslar B Ligi Grup 4'te topladığı 7 puanla lider durumda bulunan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella, İzlanda ile oynanacak maç öncesi kadrosunu büyük oranda belirledi 

Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı İzlanda ile 15. randevuya çıkacak.

Milliler, 13'ü resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 14 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 3 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 3 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.

Yedisi İzlanda'da, 7'si Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 24 gole, Türkiye 14 golle yanıt verdi.

İki takım arasında son olarak 9 Eylül'de İzmir'de oynanan maçı ay-yıldızlı ekip 3-1 kazandı.

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İLK RANDEVU 1980'DE

İlk olarak 24 Eylül 1980'de, 1982 Dünya Kupası Elemeleri için İzmir'de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, Fatih Terim penaltıdan attı.

Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988'de ise 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp rövanşı da 2-1 kaybetti.

İki ülke A milli takımları daha sonra 1991 yılında özel bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı İzlanda 5-1 kazandı.

İzlanda ve Türkiye 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti. 1994 yılında oynanan ilk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.

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SON DAKİKA GOLÜYLE EURO 2016'YA

İki ülke milli takımları, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik'te 9 Eylül 2014'te rakibine 3-0 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı.

Milliler, 13 Ekim 2015'te, gruptaki son maçında Konya'da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı.

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ÜÇ GALİBİYET DE TÜRKİYE'DE

A Milli Takım, İzlanda karşısında elde ettiği 3 galibiyetin tamamını Türkiye'de oynanan maçlarda elde etti. Ay-yıldızlı ekip, Türkiye'de oynadığı 7 maçın 3'ünü kazanırken, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İstanbul'da 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 5-0 yenen ay-yıldızlılar, Konya'da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesini de 1-0 kazandı.

Milli Takım, 9 Eylül'de İzmir'de oynanan UEFA Uluslar B Ligi karşılaşmasını Kerem Aktürkoğlu'nun 3 golüyle 3-1 galip tamamladı.

A Milli Takımın İzlanda maçı 11i netleşti Montella kararını verdi: Forvette sürpriz

İZLANDA'DA 7 MAÇTA KÖTÜ TABLO

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 7 maçta da galip gelemedi.

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Ay-yıldızlı ekip, deplasmanda oynadığı 7 maçta 6 yenilgi alırken, yalnızca 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

İzlanda'da oynanan maçlarda kalesinde 16 gol gören Türkiye, rakip kaleye yalnızca 3 gol atabildi.

Türkiye'nin muhtemel 11'i:

· Uğurcan Çakır
· Mert Müldür
· Merih Demiral
· Abdülkerim Bardakcı
· Ferdi Kadıoğlu
· Hakan Çalhanoğlu
· Orkun Kökçü
· Yunus Akgün (İrfan Can Kahveci)
· Arda Güler
· Kerem Aktürkoğlu
· Bertuğ Yıldırım

İzlanda'nın muhtemel 11'i:

· Valdimarsson
· Fridriksson
· İngason
· Gretarsson
· Finnsson
· Willumsson
· Gudmundsson
· Ellertsson
· Johannesson
· Oskarson
· Gudjohnsen

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#A Milli Takım#Türkiye#İzlanda

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