A Milli Takım'ın ilk rakibi Fransa!

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ilk maçında bugün Fransa ile karşılaşacak. TURKA Kocaeli Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer’ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter, Nikolai Kimmeyer, dördüncü hakemliği Florian Badstübner yapacak. VAR koltuğunda ise Galatasaray’ın 3-1 mağlup olduğu Sporting maçının hakemi Christian Dingert oturacak. Türkiye-Fransa karşılaşmasını ATV naklen yayınlayacak.

ZIDANE'IN İLK MİLLİ SINAVI

AY yıldızlı ekipte ayak parmağından sakat olan Orkun Kökçü’nün bu akşam forma giymesi beklenmiyor. İki ekip son resmi sınavlarını 2026 Dünya Kupası’nda verdi. A Milli Takımımız grup aşamasında elenirken, Fransa dördüncü oldu. Dünya Kupası’nın ardından görevinden ayrılan Didier Deschamps’ın yerine teknik direktörlüğe getirilen Zinedine Zidane, ilk maçını Türkiye karşısında oynayacak. Milliler grubun 2. karşılaşmasında ise 28 Eylül’de Bursa’da İtalya ile karşılaşacak. Grupta bugün oynanacak diğer maçta İtalya ile Belçika, TSİ 21.45’te Roma’da karşılaşacak.

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TÜRKİYE İLE FRANSA 7. KEZ SAHADA

TÜRKiYE ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk haftasında bugün oynayacakları maçla 7. kez karşılaşacak. Geride kalan 6 müsabaka Ay Yıldızlılar 1, Horozlar 4 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi. 3’ü resmi, 3‘ü özel nitelikteki bu karşılaşmalarda Fransa 13, Türkiye ise 5 gol attı.

654- A Milli Futbol Takımımız, bugüne dek 654 maça çıkarken, bunların 260’ını kazandı, 151’inde berabere kaldı, 243’ünde mağlup oldu. Ay yıldızlılar 906 gol atıp 932 gol yedi.