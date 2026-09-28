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A Milli Takım'ın ikinci rakibi İtalya!

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#Milli Takım#Türkiye#İtalya
A Milli Takımın ikinci rakibi İtalya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 07:00

Gruptaki ilk maçında son dünya dördüncüsü Fransa’yı elinden kaçıran Bizim Çocuklar, kendisi gibi ilk karşılaşmasını kaybeden İtalya karşısında galibiyet kovalayacak. Saat 21.45’te başlayacak maç öncesi tek eksiğimiz Orkun Kökçü.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ikinci maçında bugün Bursa’da İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Stadı’nda, saat 21.45’te başlayacak karşılaşma, ATV’den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İngiliz Michael Oliver yönetecek. Grubun diğer maçında Belçika ile Fransa, Brüksel’de karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak.

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A Ligi 1. Grup’taki ilk maçında ay-yıldızlı ekip, Fransa’ya 1-0, İtalya ise sahasında Belçika’ya 2-0 yenildi. Ay-yıldızlı ekipte ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavi gören ve Fransa maçında oynayamayan Orkun Kökçü’nün İtalya karşısında da forma giymesi beklenmiyor. İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini ise bu maç öncesinde 10 futbolcuyu kadro dışı bırakarak Türkiye’ye getirmeme kararı aldı.

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A Milli Takımın ikinci rakibi İtalya

Mancini, Uluslar Ligi’nde oynayacakları 4 maç için 34 kişilik aday kadro oluşturmuş ancak bu sayı, sakatlanan Nicolo Zaniolo’nun dün milli takımdan ayrılması nedeniyle 33’e düşmüştü. Deneyimli teknik adam Ahanor, Barella, Coppola, Inacio, Kouadio, Maldini, Mancini, Pessina, Ricci ve Zoma’yı İtalya’da bırakıp Türkiye’ye 23 oyuncu ile geldi.

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#Milli Takım#Türkiye#İtalya

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