A Milli Takım'ın hiçbir ekipte olmayan bir avantajı var! Önümüzdeki 2 gün büyük önem taşıyor... Son maçlar öncesi her şey belli olacak!

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A Milli Takımımız, F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz ile kozlarını paylaştı. Milliler, büyük bir motivasyonla başladığı karşılaşmada hiç beklemediği bir sonuç aldı ve 3-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Grubumuzdaki bir diğer maçta ile Gürcistan ile Çekya 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından F Grubu'ndaki puan durumu şöyle oluştu:

1- Portekiz: 6 puan

2- Türkiye: 3 puan

3- Çekya: 1 puan

4- Gürcistan: 1 puan

PORTEKİZ LİDER ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

İkinci maçlar sonucunda Portekiz, F Grubu'nu lider tamamlamayı garantiledi.

GÖZÜMÜZ ÇEKYA, KULAĞIMIZ PORTEKİZ - GÜRCİSTAN MAÇINDA...

Portekiz yenilgisinin ardından kırmızı - beyazlı ekibimiz, grubun son maçında Çekya ile mücadele edecek ve kaderini belirleyecek.

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İşte Çekya maçındaki ihtimaller:

- Galibiyet veya beraberlikte grubu ikinci sırada tamamlayıp son 16 turuna çıkacağız.

- Biz Çekya'ya yeniliriz, Portekiz Gürcistan'a yenilmezse grubu üçüncü sırada tamamlayıp en iyi üçüncülük hesaplarına dahil olacağız. Bu hesapta Çekya grubu ikinci sırada tamamlar.

- Biz Çekya'ya yeniliriz, Gürcistan da Portekiz'i mağlup ederse grupta son sırayı alıp turnuvaya veda edeceğiz. Bu hesapta Çekya veya Gürcistan'dan averajı iyi olan taraf grupta ikinci sırayı alır, 3. sırada kalan ülke ise en iyi üçüncü olma hesabına girer.

EN İYİ ÜÇÜNCÜLÜK İHTİMALLERİ

A Milli Takımımızın Çekya'ya karşı alacağı olası mağlubiyet sonrası 'en iyi üçüncülük' hesapları yapılacak.

A Grubu'nda oynanacak olan İskoçya - Macaristan maçının beraberlikle sonuçlanması ve B Grubu'ndaki Hırvatistan'ın İtalya ile oynayacağı maçtan galibiyet alamaması halinde A Milli Takımımız en iyi üçüncüler arasında yer almak için avantajlı konuma gelecek.

C Grubu'nda ise Slovenya'nın İngiltere karşısında kaybetmesi, Danimarka'nın ise Sırbistan'ı mağlup etmesi gerekiyor.

D Grubu'ndan beklentilerimiz ise biraz daha fazla olacak. Avusturya'nın Hollanda'ya farklı kaybetmesi, Fransa'nın ise Polonya'ya karşı en az 1 puanla sahadan ayrılması A Milli Takımımızın en iyi üçüncüler arasında yer alması için avantaj sağlayacak.

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E Grubu'nda ise tüm takımlar 3'er puanda bulunuyor. Slovakya'nın Romanya, Belçika'nın ise Ukrayna ile oynayacağı maçlarda galip gelecek olan takımlar adını bir üst tura yazdırabilir. Bu gruptaki en sıkıntılı ekip ise -2 averajda bulunan Ukrayna olarak öne çıkıyor. A Milli Takımımızın en iyi üçüncüler arasında yer alabilmesi için gruptaki maçlarda iki takımın galibiyetle sahadan ayrılması gerekiyor.

A MİLLİ TAKIM'IN ŞANSI: F GRUBU

A Milli Takımımızın EURO 2024'te F Grubu'nda yer alması, ilginç bir şansı da beraberinde getirdi. Turnuvanın fikstür formatına göre F Grubu'nda maç günlerinin son maçını oynuyor. Yani Türkiye, gruptaki son maçını oynarken diğer gruplarda sıralamalar tamamlanmış olacak.

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RAKİBİMİZİ BİLEREK SAHAYA ÇIKACAĞIZ

İlk iki maçta alınacak sonuçlara göre Milli Takım grubun üçüncü maçında Çekya karşısında alacağı sonuna göre son 16 turunda eşleşebileceği ülkeleri bilerek çıkacak.

A Milli Takımımız, grubunu ikinci tamamlaması halinde D Grubu'nun lideriyle karşılaşacak.

D Grubu'nda ise liderlik şansı olan 3 takım bulunuyor. A Milli Takımımızın F Grubu'nu ikinci sırada bitirmesiyle alınacak sonuçlara göre Fransa, Hollanda ve Avusturya'dan biriyle karşılaşacak.

Grubu üçüncü bitirip en iyi üçüncüler arasına girmemiz halinde ise B veya C Grubu lideriyle karşılaşacağız.

En iyi üçüncüler arasında bulunmamız durumunda B Grubu'ndan gelebilecek olan rakibimiz ise neredeyse netleşti. Bir üst tura yükselmeyi garantileyen İspanya, 6 puan ve 4 averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Son maçta İtalya Hırvatistan'ı yener, İspanya da Arnavutluk'a mağlup olursa 'Çizme'nin rakibimiz olma ihtimali bulunuyor.

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Yani B Grubu'nda İspanya ya da İtalya millilerin en iyi üçüncü olmamız halinde muhtemel rakibimiz olacak.

C Grubu'nda ise tüm takımların liderlik şansı devam ediyor. İngiltere 4 puanla liderlik koltuğunda otururken, Danimarka ve Slovenya 2'şer puan ve 0 averajla İngiltere'yi takip ediyor. Son sırada ise 1 puanlı Sırbistan bulunuyor.