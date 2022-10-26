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A Milli Takım’ın hazırlık maçları programı açıklandı

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#A Milli Takım#Bizim Çocuklar#EURO 2024
A Milli Takım’ın hazırlık maçları programı açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 16:15

A Milli Futbol Takımı’nın gelecek yıl mart ayında başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri’nin hazırlıkları kapsamındaki özel maçlarının oynanacağı stadyumlar ve başlama saatleri belli oldu.

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Federasyondan yapılan açıklamaya göre; A Millilerin 16 Kasım’da İskoçya ile oynayacağı karşılaşmaya Diyarbakır Stadyumu, 19 Kasım'daki Çekya mücadelesine ise Gaziantep Stadyumu ev sahipliği yapacak. Her iki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak.



Diyarbakır kenti, İskoçya özel maçıyla A Milli Takım seviyesinde ilk kez bir maça ev sahipliği yapmış olacak.

Gaziantep ise 21 yıllık aranın ardından A Milli Takım ile buluşacak. A Milli Takım, son olarak 25 Nisan 2001 tarihinde Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu'nda oynanan maçta Arnavutluk ile karşı karşıya gelmişti.  

İskoçya ile tarihinde daha önce bir kez karşılaşan A Milli Takım, 8 Haziran 1960'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan bu özel maçı 4-2 kazanmıştı. Milliler, Çekya ile ise tarihindeki 21. karşılaşmasını oynayacak.

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#A Milli Takım#Bizim Çocuklar#EURO 2024

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