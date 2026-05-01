A Milli Takım'ın hazırlık maçları belli oldu!

Haberin Devamı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımımızın turnuva öncesi hazırlık programı belli oldu.

Ay-yıldızlılar, turnuva öncesi Kuzey Makedonya ve Venezuela ile birer özel maç oynayacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"24 yıl aradan sonra FIFA Dünya Kupası finallerinde mücadele edecek A Millî Takımımız, turnuva hazırlıkları kapsamında 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 6 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile birer özel maç oynayacak.

Müsabakalara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak."

RAKİPLER VE MAÇ TARİHLERİ

A Milli Takımımız, dev turnuvada D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile karşılaşacak.

13 Haziran'daki Avustralya-Türkiye maçı Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadyumu'nda TSİ 07:00'de oynanacak.

Haberin Devamı

19 Haziran'daki Türkiye-Paraguay maçı ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki Levi's Stadyumu'nda TSİ 07:00'de oynanacak.

A Milli Takım gruptaki son maçında ev sahibi ABD ile oynayacak. Kaliforniya'nın Inglewood şehrindeki SoFi Stadyumu'ndaki karşılaşma 70 bin seyirci önünde TSİ 05.00 oynanacak.