A Milli Takım'ın hazırlık maçı tarihleri açıklandı!
A Milli Takımımızın EURO 2020 öncesi hazırlık maçları programı açıklandı.
A Millî Takımımız’ın EURO 2020 öncesi oynayacağı maçların tarihi belli oldu.
Ay Yıldızlı ekibimiz 3 Haziran Perşembe günü Moldava ile karşılaşacak. Millilerimiz 27 Mayıs’ta Azerbaycan, 31 Mayıs’ta da Kuzey İrlanda ile iki hazırlık müsabakası daha oynayacak.
Milli Takım hazırlık maçlarının programı şu şekilde;
Azerbaycan - 27 Mayıs
Kuzey İrlanda - 31 Mayıs
Moldova - 3 Haziran
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