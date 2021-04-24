A Milli Takım'ın hazırlık maçı tarihleri açıklandı!

A Millî Takımımız’ın EURO 2020 öncesi oynayacağı maçların tarihi belli oldu.

Ay Yıldızlı ekibimiz 3 Haziran Perşembe günü Moldava ile karşılaşacak. Millilerimiz 27 Mayıs’ta Azerbaycan, 31 Mayıs’ta da Kuzey İrlanda ile iki hazırlık müsabakası daha oynayacak.

Milli Takım hazırlık maçlarının programı şu şekilde;

Azerbaycan - 27 Mayıs

Kuzey İrlanda - 31 Mayıs

Moldova - 3 Haziran

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