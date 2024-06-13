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A Milli Takım'ın göz kamaştıran stili

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#Milli Takım#EURO 2024#Euro2024
A Milli Takımın göz kamaştıran stili
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 07:00

Almanya’nın ev sahipliğinde yarın başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ilk maçına salı günü Gürcistan karşısında çıkacak olan A Milli Takımımız sahadaki performansından önce şıklığı ile dikkat çekti.

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Ay yıldızlılar, Polonya ile oynanan özel maçın ardından Varşova’dan Hannover’e geçerken 2017 yılından bu yana takımın giyim sponsoru olan Damat Tween’in takıma özel olarak hazırladığı kreasyon ile futbolcular adeta modellere taş çıkardı.

"HEP BÖYLE OLMALI"

Hürriyet moda yazarı Hande Can da Türk Milli Takımı’nın kıyafetleri ile ilgili olarak “Milli Takımın yeni stiline bayıldım. Lacivertin tonundan, beyaz spor ayakkabılarına kadar yurt dışında gördüğü müzde gözlerimizi alamadığımız yabancı takımlar gibi olmuşlar. Göğsümüzü kabartan Türk sporcularını hep böyle şık görmek istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

A Milli Takımın göz kamaştıran stili

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#Milli Takım#EURO 2024#Euro2024

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