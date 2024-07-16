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A Milli Takım'ın Galler ve Karadağ maçlarını oynayacağı statlar belli oldu

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#Türkiye#A Milli Takım#Uluslar Ligi
A Milli Takımın Galler ve Karadağ maçlarını oynayacağı statlar belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 15:56

2024-2025 sezonunda UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın, turnuva kapsamında kasım ayı içerisinde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların yerleri belli oldu.

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UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın, Galler ve Karadağ yapacağı maçların statları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre milliler, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Galler'le Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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A Milli Takım'ın deplasmanda Karadağ ile karşılaşacağı müsabaka da başkent Podgorica'da yapılacak. Podgorica Şehir Stadyumu'ndaki maç, 19 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak.

Milliler, Kayseri'deki üç maçı da kazandı

A Milli Futbol Takımı, 11 yıllık aranın ardından Kayseri'de sahaya çıkacak. Milliler, bu kentte daha önce oynadığı 3 maçı da kazandı.

Kayseri'de 2009 yılında Azerbaycan'ı 2-0, Estonya'yı 4-2 yenen Türkiye, 2013 yılında da Andorra'yı 5-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yer alan ay-yıldızlı takımın, grubunda Galler ve Karadağ'ın yanı sıra İzlanda bulunuyor.

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#Türkiye#A Milli Takım#Uluslar Ligi

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