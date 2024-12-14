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A Milli Takım'ın fikstürü belli oldu!

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#A Milli Takım#2026 Dünya Kupası#2026 Dünya Kupası Elemeleri
A Milli Takımın fikstürü belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 00:58

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu.

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İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye, elemelerde E Grubu'nda Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.

Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak.

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A Milli Futbol Takımı'nın elemelerdeki maç fikstürü şöyle:

4 Eylül 2025: Gürcistan-Türkiye

7 Eylül 2025: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı

11 Ekim 2025: Bulgaristan-Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye-Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye-Bulgaristan

18 Kasım 2025: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye

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#A Milli Takım#2026 Dünya Kupası#2026 Dünya Kupası Elemeleri

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