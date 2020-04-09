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GeriFutbol A Milli Takım'ın FIFA sıralamasında 29. yeri değişmedi
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 09.04.2020 - 13:55,Son Güncelleme:/

A Milli Takım'ın FIFA sıralamasında 29. yeri değişmedi

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A Milli Takım'ın FIFA sıralamasında 29. yeri değişmedi
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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol organizasyonlarının ertelendiği ve turnuvalar için takvim değişikliğine gidildiği hatırlatıldı.

Son sıralamanın açıklandığı 20 Şubat'tan bu yana oynanan 4 özel maçın, puanlamayı etkilediği aktarıldı.

Türkiye'nin bin 494 puanla 29. basamakta bulunduğu klasmanın ilk 10 sırasında değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci ve Brezilya ise üçüncü sırada yer almayı sürdürdü.

Bir sonraki FIFA Dünya Sıralaması, 11 Haziran'da açıklanacak.

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