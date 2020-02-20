A Milli Takım'ın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu.
FIFA'nın internet sitesinden 2020'nin ilk dünya sıralaması açıklandı.
Türkiye'nin 1494 puanla 29. sırasında bulunduğu klasmanın ilk 10'unda değişiklik yaşanmadı. Belçika ilk, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer almayı sürdürdü.
En büyük çıkışı, 3 basamak yükselerek 103'üncülüğe yerleşen Filistin kaydetti.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 9 Nisan'da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
Sıra Takım Puan Değişim
1 Belçika 1765 -
2 Fransa 1733 -
3 Brezilya 1712 -
4 İngiltere 1661 -
5 Uruguay 1645 -
6 Hırvatistan 1642 -
7 Portekiz 1639 -
8 İspanya 1636 -
9 Arjantin 1623 -
10 Kolombiya 1622 -
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