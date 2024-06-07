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A Milli Takım'ın EURO 2024 nihai kadrosu bugün belli olacak! Montella'nın tercihleri merakla bekleniyor...

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#A Milli Takım#EURO 2024#Euro2024
A Milli Takımın EURO 2024 nihai kadrosu bugün belli olacak Montellanın tercihleri merakla bekleniyor...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 12:49

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'te mücadele edecek nihai kadrosu bugün açıklanacak. İlk olarak 35 kişi açıklanan kadro, 26'ya düşecek.

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'te mücadele edecek olan A Milli Takımımızın nihai kadrosu bugün açıklanacak.

35 kişilik aday kadro açıklanmış ve kamp başlamıştı. Devam eden süreçte sakatlıklar yaşayan Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Ozan Kabak, aday kadrodan çıkarılmıştı.

Geniş kadroda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ahmetcan Kaplan ve Doğan Alemdar, Ümit Milli Takım'a geçiş yapmıştı.

EURO 2024 öncesi takımlar en az 23, en fazla 26 oyuncuyu UEFA'ya bildiriyor. Kadro bildirimi bu akşam 23:00'a kadar yapılabilecek.

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10 HAZİRAN'DA POLONYA İLE KARŞILAŞACAĞIZ

EURO 2024 öncesi ilk hazırlık maçında İtalya ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Milliler, turnuva öncesi son hazırlık maçında 10 Haziran'da deplasmanda Polonya ile karşılaşacak.

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#A Milli Takım#EURO 2024#Euro2024

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