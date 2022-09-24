A Milli Takım’ın EURO 2024 için çifte şansı var

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A Milli Takım’ın Lüksemburg karşısında 3 kez geriye düşüp beraberliği zar zor kurtardığı maçtaki performansı ve teknik direktör Stefan Kuntz’un oyuncu tercihleri ile ilgili tartışmalar sürerken alınan 1 puan kritik öneme sahip. Ay yıldızlılar gruptaki 5. maçta aldığı bu beraberlikle ile birlikte puanını 13’e yükselterek UEFA Uluslar Ligi’nde C’den B Ligi’ne yükselmeyi garantilerken aynı zamanda 2024’te Almanya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası katılma yolunda kendisine alternatif yarattı.

3 BİLET ULUSLAR LİGİ’NDEN

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Euro 2024’te elemelerin kuraları 9 Ekim’de Frankfurt’ta çekilecek. 10 grupta ilk 2’ye girmeyi başaran ülkeler şampiyonaya katılmaya hak kazanacak. 3 ülke ise Uluslar Ligi kontenjanından Almanya biletini alacak. Uluslar Ligi’nde A, B ve C Ligi’nde en çok puan toplayan ve Avrupa Şampiyonası’na katılım sağlayamayan takımlar play-off oynayacak. Play-off sonunda her ligin kazananı EURO 2024’e gidecek.

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EN BAŞARILI 2 ÜLKEDEN BİRİYİZ

A Milliler mart ayında başlayıp 2023 Kasım’da sona erecek grup maçlarında ilk 2 içinde yer bulamasa dahi Avrupa Şampiyonası yolunda umutlarını taze tutacak. Ay yıldızlılar C Ligi’nde en çok puan toplayan diğer 3 takımla yarışacak. Şu an Türkiye’nin (13) yanı sıra Kazakistan (13), Yunanistan (12) ve Gürcistan (10) en çok puan alan takımlar olarak öne çıkıyor. Play-off aşamasında yarı finaller çift ayaklı, final ise tek ayaklı oynanacak. Finali kazanan da Euro 2024’te Almanya’daki yerini alacak