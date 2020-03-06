A Milli Takım'ın EURO 2020 öncesi sakatlık kabusu!

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın başlamasına 99 gün kala A Milli Futbol Takımı’nın önemli isimlerinden sakatlık haberleri gelmeye devam ediyor.

Ay yıldızlı ekibi EURO 2020’ye götüren kadroda yer alan isimlerden Yusuf Yazıcı, Merih Demiral ve Cenk Tosun bir süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyordu. Son olarak Werder Bremen takımında forma giyen Ömer Toprak’ın, önceki Eintracht Frankfurt ile oynanan Almanya Kupası mücadelesinde fibula kemiği kırıldı.

Antrenmanda sakatlandı

Lille'in 21 Aralık’ta Monaco deplasmanında oynadığı maçta sağ diz ön çapraz bağları kopan Yusuf Yazıcı sezonu kapatırken, Euro 2020’ye yetişip yetişmeyeceği belirsiz. Juventus’ta Merih Demiral 12 Ocak’ta Roma maçında sakatlandı. Sol diz ön çapraz bağlarında zedelenme ve menisküs yaralanması tespit edilen yıldız oyuncu da sezonu kapattı. Üç gün önce antrenmanda sakatlanan Cenk Tosun da uzun süre oynayamayacak.

Nazım Sangare de yok

KÖLN-Schalke maçında bel omurgasında kırık meydana gelen Ozan Kabak ise 9-12 arası sahalarda uzak kalacak ancak genç oyuncunun Euro 2020’ye yetişmesi bekleniyor. Önceki gün sakatlanan Ömer Toprak’ın da sahalara dönüşünün hemen gerçekleşmeyeceği belirtildi. Bir diğer sakat isim ise Nazım Sangare... Antalyaspor’un devre arası kampında sakatlanan Sangare’nin tedavisi halen sürüyor

Dorukhan Toköz iyileşiyor

Milli Takım açısından sevindirici haberler de mevcut elbette... Uzun süreli sakatlıklar geçiren Abdülkadir Ömür, Kenan Karaman, Emre Akbaba ve Hasan Ali Kaldırım tedavilerinin ardından uzun süre sonra sahalara döndü. Tedavisi süren Dorukhan Toköz’ün de yakında Beşiktaş’ın kadrosunda yer alması bekleniyor. Türkiye, Euro 2020’de ilk karşılaşmasını 12 Haziran’da Roma’da İtalya ile oynayacak.





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