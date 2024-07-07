A Milli Takım'ın elenmesi Avrupa basınında: Arda Güler yine sihrini yaptı

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Hollanda karşısında aldığımız 2-1’lik mağlubiyete rağmen genç yıldızımız Arda Güler ortaya koyduğu performans ve yaptığı müthiş asist ile dünya basınında yine gündem oldu.

Dünkü karşılaşmanın ardından basında Arda için çarpıcı yorumlar yapıldı:

· AS: Güler Türkiye için sihrini yaptı. Arda Güler harika ilk yarı geçirdiği maçta hücumda hem özgür hem çok rahattı. Savunmaya verdiği destekle önemli topları keserken Samet Akaydın’ın golünde bu kez sihri sağ ayağıyla yaptı ve nefis bir orta izledik.

KALECİ VE SAVUNMA ÇARESİZ KALDI

· DAİLY MAİL: Berlin’de Türk lokumu. Türkiye bir ritim buldu ve orta sahaya hakim olmaya başladı. Her ataklarına gürültü patlamaları eşlik etti. Samet Akaydın’ın açılış golü, Güler’in lezzetli ve alaycı bir ortasıyla geldi.

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· AD: Dahi Arda’nın şaşırtan asisti. Sert Türklere karşı futbol oynamak zorken buna bir de dahi Arda’nın sağ ayağıyla yaptığı orta eklendi. Hem kaleci hem savunma çaresiz kalınca Türkiye’nin golü geldi. Arda’nın bir inanılmaz vuruşu da direkten dönünce rahat bir nefes aldık.

MÜTHİŞ ASİST VE GOL STADI AYAĞA KALDIRDI

· MARCA: Çılgın bir orta! Arda Güler’in sağ ayağıyla yaptığı orta. Bir yay gibiydi. Topu ortaladığında defans oyuncuları ve kaleci Verbruggen’i tereddüt ettirdi ve Samet Akaydın kafa vuruşuyla Türkiye’yi öne geçiren golü attı. Çılgın bir ortaydı.

· MUNDO DEPORTİVO: Arda Güler’in sağ ayağıyla ikinci direğe yaptığı orta ve Akaydın’ın golü Berlin stadyumunu ayağa kaldırdı.

· LA GAZZETTA DELLO SPORT: Ne ortaydı ama! Arda’nın sağ ayağıyla verdiği kavis ve sonrasında gelen gol.

FUTBOLCULARIMIZ GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

Son bölümde gol pozisyonlarına giren ancak Hollanda kalecisi ve savunmasını geçemeyen Milli Takımımız'da son düdükle beraber duygu boşalması yaşandı.

Başta kaptan Hakan Çalhanoğlu ve genç yıldızımız Arda Güler olmak üzere milli futbolcularımız gözyaşlarını tutamadı.

Tüm takımda maç sonu büyük üzüntü hakimdi. Futbolcularımız, maçın ardından 90 dakika boyunca kendilerini destekleyen taraftarlarımızın yanına gitti.

ARDA GÜLER TESELLİ ETTİ

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Genç yıldızımız Arda Güler, maçın bitişiyle birlikte takım arkadaşlarını tek tek dolaşıp onları teselli etti.