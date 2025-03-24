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A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu!

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#A Milli Takım#2026 Dünya Kupası Elemeleri#Fikstür
A Milli Takımın Dünya Kupası Elemelerindeki fikstürü belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 14:40

2026 Dünya Kupası elemelerinde E Grubu'nda mücadele edecek olan Milli Takımımızın fikstürü belli oldu. Ay-yıldızlılar, ilk hafta maçına 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanında çıkacak.

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A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Kıtası elemelerinde İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile E Grubu'nda mücadele edecek.

İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü:

  • 4 Eylül: Gürcistan - Türkiye
  • 7 Eylül: Türkiye - İspanya
  • 11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye
  • 14 Ekim: Türkiye - Gürcistan
  • 15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan
  • 18 Kasım: İspanya - Türkiye

STATÜ NASIL?

2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci bitiren 12 takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplam 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım daha (toplam 4) 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.

2026 Dünya Kupası Avrupa Kıtası elemelerindeki tüm gruplar:

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A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya

B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre

C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya

D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna

E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, TÜRKİYE

F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz

G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta

H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino

I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova

J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk

L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık.

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#A Milli Takım#2026 Dünya Kupası Elemeleri#Fikstür

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