A Milli Takım'ın Çekya zaferi Avrupa basınında! Çekler hakeme yüklendi: Aptal Rumen

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Dış basında maçla ilgili başlıklar şöyle:
BBC Sport (İngiltere): Türkiye, Çekleri uzatmada attığı golle yenerken kart rekoru kırıldı!
Mundo Deportivo (İspanya): Çekya-Türkiye maçında arbede. Euro tarihinin en fazla kart gösterilen maçı oldu.
Kicker (Almanya): Türkiye coşku içinde. Bir kart festivali! Hakan Çalhanoğlu son 16’da.
"SAVAŞTAN GALİP ÇIKTI"
O Jogo (Portekiz): Benfica’dan Orkun Kökçü asist yaparak Türkiye’yi son 16 turuna yükselten galibiyeti verdi.
La Gazzetta (İtalya): Görev tamamlandı! Türkiye, Çekleri Avrupa Şampiyonası dışına iterek son 16 biletini kaptı.
Marca (İspanya): Türkiye, Çekya ile girdiği büyük savaştan galip çıkmayı başardı. Bu maçta şans Çeklerin yanında değildi...
"TÜRKİYE ACI ÇEKTİ"
AS (İspanya): Arda Güler parladı, Türkiye acı çekti. Real Madrid’in genç futbolcusu ilk 11’de maça başladı, oynadığı futbolla kalitesini gösterdi.
Daily Mail (İngiltere): Cenk Tosun’un uzatmalarda gelen golü, Vincenzo Montella’nın ekibine galibiyeti getirdi.
Sky Sports (İngiltere): Geç gelen zafer sonrası Türkiye, son 16 turunda D Grubu lideri Avusturya ile eşleşti.
ÇEKYA BASINI KOVACS'A YÜKLENDİ: APTAL RUMEN
Çek basını, İstvan Kovacs’ın yönetimine ateş püskürürken, Rumen hakem için ağır ifadeler kullandı.
Öne çıkan ifadeler şöyle:
Tn.nova: Türkiye maçında gördüğümüz en kötü hakemlik performansını sergiledi.
Praha in: Rumen aptalı Kovasc.
isport.blesk: Çek futbolu adına talihsiz bir sonuç. Bu bir felaket.
i60: Sefalet ve yıkım. Çek futbolunun ne durumda olduğu ortaya çıktı.
Kladensky.denik: Hayal kırıklığı.