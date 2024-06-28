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A Milli Takım'ın Çekya zaferi Avrupa basınında! Çekler hakeme yüklendi: Aptal Rumen

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#EURO 2024#Çekya - Türkiye#Istvan Kovacs
A Milli Takımın Çekya zaferi Avrupa basınında Çekler hakeme yüklendi: Aptal Rumen
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 07:00

A Milli Takımımızın Çekya’yı 2-1 yenerek Euro 2024’te son 16 turuna kalmadı Avrupa basınında kendisine yer bulurken, birçok gazete karşılaşmada 18 sarı, 2 kırmızı kart çıkmasını ön plana çıkardı. Çekya basını da maçın Rumen hakemi Istvan Kovacs'ı yerden yere vurdu.

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Dış basında maçla ilgili başlıklar şöyle:

BBC Sport (İngiltere): Türkiye, Çekleri uzatmada attığı golle yenerken kart rekoru kırıldı!

Mundo Deportivo (İspanya): Çekya-Türkiye maçında arbede. Euro tarihinin en fazla kart gösterilen maçı oldu.

Kicker (Almanya): Türkiye coşku içinde. Bir kart festivali! Hakan Çalhanoğlu son 16’da.

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"SAVAŞTAN GALİP ÇIKTI"

O Jogo (Portekiz): Benfica’dan Orkun Kökçü asist yaparak Türkiye’yi son 16 turuna yükselten galibiyeti verdi.

La Gazzetta (İtalya): Görev tamamlandı! Türkiye, Çekleri Avrupa Şampiyonası dışına iterek son 16 biletini kaptı.

Marca (İspanya): Türkiye, Çekya ile girdiği büyük savaştan galip çıkmayı başardı. Bu maçta şans Çeklerin yanında değildi...

A Milli Takımın Çekya zaferi Avrupa basınında Çekler hakeme yüklendi: Aptal Rumen

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"TÜRKİYE ACI ÇEKTİ"

AS (İspanya): Arda Güler parladı, Türkiye acı çekti. Real Madrid’in genç futbolcusu ilk 11’de maça başladı, oynadığı futbolla kalitesini gösterdi.

Daily Mail (İngiltere): Cenk Tosun’un uzatmalarda gelen golü, Vincenzo Montella’nın ekibine galibiyeti getirdi.

Sky Sports (İngiltere): Geç gelen zafer sonrası Türkiye, son 16 turunda D Grubu lideri Avusturya ile eşleşti.

ÇEKYA BASINI KOVACS'A YÜKLENDİ: APTAL RUMEN

Çek basını, İstvan Kovacs’ın yönetimine ateş püskürürken, Rumen hakem için ağır ifadeler kullandı.

Öne çıkan ifadeler şöyle:

Tn.nova: Türkiye maçında gördüğümüz en kötü hakemlik performansını sergiledi.

Praha in: Rumen aptalı Kovasc.

isport.blesk: Çek futbolu adına talihsiz bir sonuç. Bu bir felaket.

i60: Sefalet ve yıkım. Çek futbolunun ne durumda olduğu ortaya çıktı.

Kladensky.denik: Hayal kırıklığı.

A Milli Takımın Çekya zaferi Avrupa basınında Çekler hakeme yüklendi: Aptal Rumen

 

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#EURO 2024#Çekya - Türkiye#Istvan Kovacs

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