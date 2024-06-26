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A Milli Takım'ın Çekya karşısındaki 11'i netleşti! Arda Güler...

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Euro2024#Portekiz
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 07:00

A Milli Takımımız, Euro 2024’te F Grubu’ndaki son maçında bugün Çekya ile karşı karşıya gelecek. Hamburg’da Volkspark Stadı’ndaki maç TSİ 22.00’de başlayacak ve Rumen hakem Kovacs düdük çalacak. Ay yıldızlılarda sakat Mert ve Orkun’un yanı sıra cezalı Abdülkerim yok. İrfan Can ise kadroda olacak.

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A Milli Takımımız, Euro 2024’te F Grubu’nda Çekya karşısında son 16 hedefi için kritik bir maça çıkacak. Hamburg’daki Volkspark Stadı’ndaki maç TSİ 22.00’de başlayacak ve Rumen hakem İstvan Kovacs düdük çalacak.

Ay yıldızlılarda ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı bulunan Mert Günok bugün yok. Orkun’un yerine İsmail, Mert’in yerine Altay’ın oynaması beklenirken takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci de bugün kadroda olacak.

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GÜRCiSTAN-PORTEKiZ

Aynı saatte gruptan lider çıkmayı garantileyen Portekiz umutlarını sürdürmek için kazanmaktan başta şansı bulunmayan Gürcistan ile oynayacak.

1 PUAN BiLE TURU GETiRECEK

Çekya önünde 1 puan dahi yetiyor. Galibiyet ya da beraberlik halinde diğer maça bakmaksızın son 16’dayız.

Yenilirsek önce Gürcistan’ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşaması gerek. Sonrasında en iyi 4 grup üçüncüsünden biri olarak tur atlayabiliriz. 

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Biz kaybeder, Gürcistan da Portekiz karşısında kazanırsa son sırada kalacağımız için eleneceğiz.

2. OLURSAK AVUSTURYA, 3.’LÜKTE iSPANYA YA DA iNGiLTERE

Milli Takım grubu 2. tamamlarsa rakibi, D Grubu’nu birincisi Avusturya ile 2 Temmuz’da karşılaşacak. Milliler en iyi üçüncüler kontenjanından son 16’ya kalırsa B Grubu lideri İspanya ya da C Grubu birincisi İngiltere ile eşleşecek. Bu maç da 30 Haziran’da.

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A Milli Takım'ın muhtemel 11'i:

· Altay
· Zeki
· Merih
· Kaan
· Ferdi
· İsmail
· Hakan
· Barış
· Yusuf (Arda)
· Kerem
· Kenan

Çekya'nın muhtemel 11'i:

· Stanek

· Hranac

· Krejci

· Holes

· Coufal

· Provod

· Soucek

· Doudera

· Barak

· Hlozek

· Chytil

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#A Milli Takım#Euro2024#Portekiz

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