A Milli Takım'ın Belçika mağlubiyeti Avrupa basınında gündem oldu: 'Arda Güler'in bitmek bilmeyen kabusu!'

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A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 1'in üçüncü hafta maçında Belçika'ya konuk oldu. Mücadeleyi Belçika 3-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi takım, 10. dakikada de Bruyne ile öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi. De Bruyne, 59. dakikada bir kez daha sahne aldı ve farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 76. dakikada Lukaku'dan geldi. Milliler, bu sonuçla birlikte 0 puanda kalırken Belçika'nın puanı 6'ya yükseldi.

Maçın ardından Avrupa basınında öne çıkan manşetler şu şekilde:

Marca: "Güler, gördüğü iki sarı kartla İtalya maçını kaçıracak ve Madrid'e daha erken dönebilir

Türkiye'nin yaşadığı karmaşanın ortasında yıldızı sahneye çıktı. Arda Güler sorumluluk aldı ve takımını sırtlamaya çalıştı. En tehlikeli pozisyonlar onun ayağından çıktı ancak defalarca Lammers'a takıldı. Sadece şutlarda değil, ortalarda da aynı durum yaşandı. Güler, adeta 'eldiven' gibi kullandığı ayağıyla Bardakçı'yı buldu ancak sonuç yine değişmedi: Lammers. Madridli oyuncunun bazı pozisyonlarda fazla bireysel davrandığı da doğruydu ancak Türkiye'nin elindeki tek fark yaratan oyuncu da o."

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Mundo Deportivo: "De Bruyne, Güler'in Türkiye'sinin işini zorlaştırdı

Belçika, Kevin De Bruyne'nin iki harika golü ve Romelu Lukaku'nun bir golüyle Türkiye'yi 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla ay-yıldızlıların A Ligi'ndeki yerini koruma şansı ciddi şekilde tehlikeye girdi."

L'Equipe: "35 yaşındaki Kevin De Bruyne'nin performansı sorgulanırken Belçikalı yıldız, bu cuma günü Liège'de Türkiye karşısında attığı iki golle yanıt verdi.

Belçika, pazartesi günü Stade de France'a özgüvenini zirveye çıkarmış şekilde gelecek. Ancak Türkiye'nin teknik açıdan yaşadığı sorunları ve pozisyonlarını değerlendirmekteki yetersizliğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Arda Güler 27. dakikada şutunda çerçeveyi tutturamazken, kaleye yalnızca 3 metre uzaklıkta bulunan Merih Demiral da 43. dakikada topu farklı şekilde auta gönderdi. Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen ve Uluslar Ligi'nde üst üste kötü sonuçlar alan bu takımın yaşadığı sorunların çarpıcı örnekleriydi."

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AS: "Güler’in bitmek bilmeyen kabusu

Arda Güler, milli takımda bitmeyen bir kabus yaşıyor. Vasat geçen Dünya Kupası'ndan, üç maçta üç mağlubiyet alınan Uluslar Ligi başlangıcına kadar kötü gidiş sürüyor. Üstelik bu üç maçta rakipler İtalya, Fransa ve son olarak iki gol atan yeniden doğmuş bir De Bruyne ile coşkulu bir Lukebakio'nun liderliğindeki Belçika'ydı. Türkiye'nin bu maçlardaki bilançosu ise 8 gol yiyip yalnızca 1 gol atmak oldu. Salı günü ise Bologna deplasmanı var.

Güler ise reaksiyon göstermek için büyük çaba harcadı. Orta sahanın farklı bölgelerinde sürekli topu istedi ve oyuna dahil olmaya çalıştı. Hücumları geliştirmek için riskli paslar denedi ancak son bölümde etkili olamadı. Hatta 90. dakikanın ardından kullandığı müthiş serbest vuruşta gole çok yaklaştı ancak Lammens topu çeldi."

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Bild: "Türkiye ve teknik direktörü Vincenzo Montella için bir başka dibe vurma anı. Üç Uluslar Ligi maçının ardından, Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’in de yer aldığı takım 0 puanla kalırken, Belçika’ya da 3-0 yenildi.

Türkiye, karşılaşma öncesinde büyük bir baskı altındaydı. Kötü geçen Dünya Kupası'nda grubu son sırada tamamlayan Türkiye, Uluslar Ligi'nde Fransa'ya 1-0 mağlup olduktan sonra İtalya karşısında da 4-1'lik ağır bir yenilgi aldı. Bunun sorumlusu olarak teknik direktör Vincenzo Montella gösterildi. Son altı maçta alınan beş mağlubiyetin ardından İtalyan teknik adam üzerindeki baskı giderek artıyor."

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Kicker: "Belçika, Türkiye karşısında daha 10. dakikada galibiyet yoluna girdi ve maçın kalan bölümünde bu üstünlüğünü korudu. İkinci yarının ardından De Bruyne harika bir şekilde ikinci golünü atarken, oyuna sonradan giren Lukaku da galibiyetle ilgili tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdı.

Oldukça fazla rotasyon yapan Türkiye, maça olabilecek en kötü şekilde başladı. Belçika'nın ilk tehlikeli atağında, 10. dakikada De Bruyne'nin ceza sahası dışından çektiği şutla geriye düştü. Bu gol, tecrübeli oyuncunun 127. milli maçındaki 39. golü oldu.

Bunun ardından Türkiye bir anda oyuna dahil oldu ve özellikle Arda Güler'in etkili performansıyla reaksiyon gösterdi. Hücum oyuncusu iki kez tehlikeli şutlar çekti ancak 16 ve 28. dakikalarda Lammens'a takıldı. Kısa süre sonra Demiral'in kafa vuruşunda ise Belçikalı kalecinin yapabileceği bir şey yoktu."

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Corriere dello Sport: "Liège'deki Maurice Dufrasne Stadı'nda Belçika, Fransa'ya karşı aldığı yenilginin ardından toparlandı ve Montella yönetimindeki Türkiye'ye, Fransa ve İtalya mağlubiyetlerinin ardından üst üste üçüncü yenilgisini yaşattı.

Gecenin başrolünde ise Van Bommel'in gelişiyle yeniden formunu bulan De Bruyne vardı. Olimpico'daki performansıyla göz dolduran Belçikalı yıldız, bu kez her iki yarıda birer gol atarak karşılaşmanın sonucunu belirledi. Bu performans, Napoli'de kendisine daha merkezi bir rol vermesi beklenen Allegri'ye de iki mesaj niteliğindeydi. Skoru farklılaştıran bir diğer isim ise gol hasretini sonlandıran Romelu Lukaku oldu."