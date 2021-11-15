A Milli Basketbol Takımı'nın Belarus ve Büyük Britanya maçları öncesi kadro açıklandı

A Erkek Milli Takımımızın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda karşılaşacağı Belarus ve Büyük Britanya maçları için 17 kişilik kadrosu belli oldu. Millilerimiz, 22 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak.
Ay-yıldızlılarımız, 2023 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki ilk maçında 25 Kasım Perşembe günü TSİ 19.30’da deplasmanda Belarus ile karşı karşıya gelecek. Millilerimiz gruptaki ikinci maçında ise 28 Kasım Pazar günü İstanbul’da Büyük Britanya’yı konuk edecek. Millilerimizin Sinan Erdem Spor Salonu’nda Büyük Britanya ile oynayacağı müsabaka saat 19.00’da başlayacak. İki müsabaka da NTV’den naklen yayınlanacak.
FIBA’nın açıkladığı formata göre gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Millilerimiz grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.
A Erkek Milli Takımımızın Belarus ve Büyük Britanya maçları kadrosu şu şekilde:
İdari ve Teknik Kadro
Muratcan Güler
A Erkek Milli Takım Menajeri
TBF
Orhan Demirel
A Erkek Milli Takım İdarecisi
TBF
Orhun Ene
A Erkek Milli Takım Başantrenörü
TBF
Ahmet Arif Çakı
Yardımcı Antrenör
S. Sedat Özyer
Yardımcı Antrenör
Tofaş
Murat Hüseyin Yılmaz
Yardımcı Antrenör
Tofaş
Ümit Temoçin
Yardımcı Antrenör
Galatasaray Nef
Mehmet Murat Okur
Yardımcı Antrenör
Hüsnü Bora Bölükbaşı
Kondisyoner
Galatasaray Nef
Barış Kocaoğlu
Doktor
Acıbadem Sağlık Grubu
İbrahim Ethem İraz
Diyetisyen
Mustafa Fatih Çetintaş
Fizyoterapist
Murat Erdem
Fizyoterapist
TBF
Osman Seyhan Kesim
Masör
Beşiktaş JK Icrypex
Mehmet Burak Kozan
Masör
Galatasaray Nef
Miktat Güvendi
Malzemeci
TBF
Sporcu Kadrosu
A. Buğrahan Tuncer
Anadolu Efes
Tolga Geçim
Anadolu Efes
Deshane Davis Larkin
Anadolu Efes
Erten Gazi
Anadolu Efes
Erkan Yılmaz
Bahçeşehir Koleji
Furkan Haltalı
Beşiktaş JK Icrypex
Doğuş Özdemiroğlu
Darüşşafaka
Melih Mahmutoğlu
Fenerbahçe Beko
J. Metecan Birsen
Fenerbahçe Beko
Şehmus Hazer
Fenerbahçe Beko
Akif Egemen Güven
Frutti Extra Bursaspor
Sadık Emir Kabaca
Galatasaray Nef
Berkan Durmaz
Pınar Karşıyaka
Muhsin Yaşar
Tofaş
Berk İbrahim Uğurlu
Tofaş
Samet Geyik
Türk Telekom
Sertaç Şanlı
FC Barcelona / İspanya