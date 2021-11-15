A Milli Basketbol Takımı'nın Belarus ve Büyük Britanya maçları öncesi kadro açıklandı

Haberin Devamı

A Erkek Milli Takımımızın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda karşılaşacağı Belarus ve Büyük Britanya maçları için 17 kişilik kadrosu belli oldu. Millilerimiz, 22 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak.

Ay-yıldızlılarımız, 2023 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki ilk maçında 25 Kasım Perşembe günü TSİ 19.30’da deplasmanda Belarus ile karşı karşıya gelecek. Millilerimiz gruptaki ikinci maçında ise 28 Kasım Pazar günü İstanbul’da Büyük Britanya’yı konuk edecek. Millilerimizin Sinan Erdem Spor Salonu’nda Büyük Britanya ile oynayacağı müsabaka saat 19.00’da başlayacak. İki müsabaka da NTV’den naklen yayınlanacak.

FIBA’nın açıkladığı formata göre gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Millilerimiz grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

A Erkek Milli Takımımızın Belarus ve Büyük Britanya maçları kadrosu şu şekilde:

İdari ve Teknik Kadro Muratcan Güler A Erkek Milli Takım Menajeri TBF Orhan Demirel A Erkek Milli Takım İdarecisi TBF Orhun Ene A Erkek Milli Takım Başantrenörü TBF Ahmet Arif Çakı Yardımcı Antrenör S. Sedat Özyer Yardımcı Antrenör Tofaş Murat Hüseyin Yılmaz Yardımcı Antrenör Tofaş Ümit Temoçin Yardımcı Antrenör Galatasaray Nef Mehmet Murat Okur Yardımcı Antrenör Hüsnü Bora Bölükbaşı Kondisyoner Galatasaray Nef Barış Kocaoğlu Doktor Acıbadem Sağlık Grubu İbrahim Ethem İraz Diyetisyen Mustafa Fatih Çetintaş Fizyoterapist Murat Erdem Fizyoterapist TBF Osman Seyhan Kesim Masör Beşiktaş JK Icrypex Mehmet Burak Kozan Masör Galatasaray Nef Miktat Güvendi Malzemeci TBF