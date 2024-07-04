A Milli Takım'ın Avusturya zaferinin perde arkası ortaya çıktı! Arda Güler yine bildi, tüm takım neredeyse şov yaptı...

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Takım'da oyuncuların müsabakaya dair skor tahminlerinin yer aldığı video yayınlandı.

TFF'nin sosyal medyadaki "MilliTakımlar" hesabından paylaşılan videoda milli futbolcu Arda Güler, mücadeleden bir gün önce Leipzig Stadı'nda takım arkadaşlarına skor tahminlerini sordu.

ARDA GÜLER YİNE BİLDİ

Milli oyunculardan Arda, Cenk Tosun ve Samet Akaydın, karşılaşmanın sonucunu doğru tahmin etti. İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü ve Mert Müldür skoru 2-0, Salih Özcan ile Ferdi Kadıoğlu ise 1-0 olarak tahmin etti. Okay Yokuşlu ise normal sürenin 1-1 biteceğini ve uzatmalarda 2-1 kazanacaklarına ilişkin skor tahmininde bulundu.

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Türkiye, EURO 2024 çeyrek final müsabakasında 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile karşılaşacak.

ÇEKYA MAÇI HİKAYESİ

Çekya maçı öncesinde oldukça eğlenceli çalışmalar yaptığı görülen Ay-Yıldızlılar'ın maç günündeki konuşmalarına da yer verilmişti.

Otobüste Kenan Yıldız'la birlikte yan yana olan Salih Özcan, "Final maçı, yeneceğiz inşallah" dedi. Yıldız da "İnşallah" diyerek takım arkadaşını desteklemişti.

OKAY'DAN ÇALHANOĞLU'NUN GOLÜNE YORUM

Karşılaşma öncesi Hamburg'a giden ve maçın oynanacağı stadyumu inceleyen 'Bizim Çocuklar'da takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hamburg forması giydiği dönem Dortmund'a attığı efsanevi golü anlatmıştı. Okay Yokuşlu ise "Çok uzak değilmiş ama ya. Televizyonda daha iyi gözüküyordu" diyerek Çalhanoğlu'na takılmıştı.

Hakan Çalhanoğlu ise, "Nuri Şahin Ağabey vardı. 10 yıl olmuştur değil mi?" sözlerini kullanarak konuşmasını sürdürmüştü.

AKAYDİN: İNŞALLAH ŞAMPİYON OLURUZ

Takım arkadaşları Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı ile Çekya maçı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Samet Akaydin, "İnşallah yarın kazanıp -gruptaki son maçımız zaten- diğer turda da en iyi şekilde elimizden ne geliyorsa ülkemize hizmet edip geçeriz. Ondan sonraki turu da geçeriz, hep geçeriz. İnşallah şampiyon oluruz ne diyeyim yani" demişti. Yunus Akgün ise "Samet Ağabey'in her dediğine katılıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Kaan Ayhan da tıpkı Yunus Akgün gibi "Samet'in dediğine katılıyorum" demişti.

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O an ekibe sonradan katılan santrfor Bertuğ Yıldırım ise "Ben yeni geldim, Abdülkerim Ağabeyim gerekenleri söylemiştir zaten" şeklinde konuşmuştu.

Stadyum incelemelerine devam eden takımımızda Arda Güler de söz almıştı. "Son zamanlarda hep yenmişiz Çekya'yı" diyen Güler, "İnşallah yine yeneriz." diyerek sözlerini tamamlamıştı. Çekya maçının en iyi oyuncusu seçilen Barış Alper Yılmaz ise karşılaşma öncesi "Bu maçı yenmek çok önemli bizim için. O yüzden yarın çok iyi bir performans göstereceğiz hepimiz hep birlikte. İnşallah kazanacağız." demişti.

ARDA, ÇEKYA'YI DA BİLMİŞTİ

Takım otobüsüne doğru beraber yürüyen Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu arasındaki sohbet ise dikkat çekti. Güler'in "Kazanır mıyız, berabere mi?" sorusunu cevaplayan Kadıoğlu, "Sence?" şeklinde karşı bir soru yöneltti. Arda Güler ise "Bence kazanırız sence?" şeklinde yeniden Ferdi Kadıoğlu'na sorusunu sordu. O anlar şöyle devam etmişti:

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Ferdi Kadıoğlu: Kaç kaç?

Arda Güler: Bence 2-1, sence?

Ferdi Kadıoğlu: Bence 3-1.