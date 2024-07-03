A Milli Takım'ın Avusturya zaferi dış basında! Arda Güler, Mert Günok ve Merih Demiral'a övgüler...

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İngiltere merkezli yayın organı BBC, Mert Günok’un son dakikadaki kurtarışıyla ilgili olarak, "Bu, Avrupa Şampiyonası tarihinin en iyi kurtarışlarından biri miydi?" dedi. The Guardian ise, "Demiral’in iki golü Türkiye’yi çeyrek finale taşıdı" ifadelerini kullandı. İngiliz Sky Sports sitesinin haberinde, "Merih Demiral'ın golleri ve Mert Günok'un son dakikalardaki harika kurtarışı Türkiye'yi çeyrek finale taşıdı" denildi.



İtalyan yayın organı La gazzetta dello Sport da "Demiral abarttı: Avusturya'ya karşı iki gol, Montella'nın Türkiye'si çeyrek finalde" manşetini attı.

İspanyolların ünlü Marca gazetesi de "Demiral, Türkiye'nin şampiyon olmasını sağlayacak iki gol attı" dedi. ESPN ise Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından 20'nci yüzyılın en iyi ikinci kalecisi olarak seçilen İngiliz file bekçisi Gordon Banks'e atıfta bulunarak, "Türkiye'nin 'Gordon Banks' kurtarışı Avusturya'yı şaşkına çevirdi" paylaşımını yaptı.



Almanya merkezli Bild gazetesi ise maç sonrası zafer kutlamalarından görüntüler paylaşarak, "Binlerce Türk taraftar Avusturya’ya karşı kazanılan zaferi kutluyor" ifadelerini kullandı.



Hollanda gazetesi De Telegraaf yaptığı haberde, "Milli marşlar henüz bitmemişti ki top ağlarla buluştu. Merih Demiral sadece bir dakika içinde Avusturya savunmasının yaptığı bir hatadan yararlandı" dedi.



Fransız gazetesi Le Monde de "Red Bull Arena'nın havasında dolaşan intikam (Avusturya 6-1 kazanmıştı) kokusu çok hızlı bir şekilde Avusturyalıların burunlarına ulaştı. Merih Demiral, ceza sahasındaki karambolden yararlandı" görüşlerini paylaştı.

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"HEYECAN UYANDIRAN BU ÇOCUĞUN YOK EDİCİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"

The Guardian yazarı Jonathan Liew, genç yıldızımız Arda Güler'i kaleme aldı.

Arda Güler'in topla neler yapabileceğini biliyorduk. Ancak bilmediğimiz kısım şuydu:

Avrupa'nın en parlak genç yeteneklerinden birinin, en büyük sahnede, Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda turnuvanın en iyi takımlarından birine karşı takımını yönetebileceğini bilmiyorduk.

Biz, bu çocuğun heyecan uyandırdığını biliyorduk. Ancak heyecan uyandıran bu çocuğun yok edici olduğunu bilmiyorduk.

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"SAHA DIŞINDA ÇEKİNGEN, SAHADA CÜRETKAR"

The Athletic yazarı James Horncastle ise Arda Güler ile ilgili yazısında şunları vurguladı.

Arda Güler... Saha dışında çekingen, saha içinde cüretkâr. Dün gece orta sahadan gol atmaya çalıştı. Takım arkadaşlarına sürekli nerede olmaları gerektiğini söyledi. Onları zorladı ve hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda itiraz etti.

Merih'in ve Türkiye'nin ikinci golünde korneri kestikten sonra kendine bardak yağdıran Avusturya taraftarlarına döndü ve kulağını gösterdi. Bu ikonik an, sahanın öbür ucundaki Türk taraftarları sevinçten kendinden geçirdi.