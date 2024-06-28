A Milli Takım'ın Avusturya maçına 'uğursuz' hakem! Türk takımları onunla hiç kazanamadı

Haberin Devamı

EURO 2024'te son 16 turunda oynanacak Avusturya - Türkiye maçının hakemi belli oldu. Leipzig Stadyumu'da 2 Temmuz Salı günü oynanacak ve 22.00'de başlayacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Soares Dias yönetecek.

44 yaşındaki hakem, Euro 2024'te Polonya-Hollanda ve Danimarka-İngiltere maçlarını yönetti. Hollanda, rakibini 2-1'le geçerken Danimarka-İngiltere maçı 1-1 tamamlandı.

TÜRK TAKIMLARINA UĞURSUZ GELİYOR

Avusturya maçında düdük çalacak Artur Soares Dias'ın daha önce yönettiği 6 maçta da Türk takımları mağlup oldu.

Rusya 2-1 Türkiye

Macaristan 1-0 Türkiye

Türkiye 0-2 Galler

Yunanistan U21 2-1 Türkiye U21

Monaco 3-1 Fenerbahçe

Marsilya 3-0 Eskişehirspor