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A Milli Takım'ın Avusturya maçına 'uğursuz' hakem! Türk takımları onunla hiç kazanamadı

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#EURO 2024#Avusturya - Türkiye#A Milli Takım
A Milli Takımın Avusturya maçına uğursuz hakem Türk takımları onunla hiç kazanamadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 20:55

A Milli Takımımızın EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya ile oynayacağı maçı Artur Soares Dias yönetecek. Portekizli hakem, Türk takımlarına uğursuz geliyor.

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EURO 2024'te son 16 turunda oynanacak Avusturya - Türkiye maçının hakemi belli oldu. Leipzig Stadyumu'da 2 Temmuz Salı günü oynanacak ve 22.00'de başlayacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Soares Dias yönetecek.

44 yaşındaki hakem, Euro 2024'te Polonya-Hollanda ve Danimarka-İngiltere maçlarını yönetti. Hollanda, rakibini 2-1'le geçerken Danimarka-İngiltere maçı 1-1 tamamlandı.

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TÜRK TAKIMLARINA UĞURSUZ GELİYOR

Avusturya maçında düdük çalacak Artur Soares Dias'ın daha önce yönettiği 6 maçta da Türk takımları mağlup oldu.

Rusya 2-1 Türkiye
Macaristan 1-0 Türkiye
Türkiye 0-2 Galler
Yunanistan U21 2-1 Türkiye U21
Monaco 3-1 Fenerbahçe
Marsilya 3-0 Eskişehirspor

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#EURO 2024#Avusturya - Türkiye#A Milli Takım

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