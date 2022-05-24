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A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edilen Tiago Çukur kimdir, hangi takımlarda oynadı?

#Tiago Çukur#Milli Takım#Futbol
A Milli Takımın aday kadrosuna dahil edilen Tiago Çukur kimdir, hangi takımlarda oynadı

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edece A Milli Takım'da aday kadroya alınan Tiago Çukur, bir ilki yaşarken futbol severler genç oyuncunun hangi takım ve mevkide oynadığını merak ediyor.

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UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya, Lüksemburg ve Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu.

Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Doğan Alemdar ve Tiago Çukur ise kadroya ilk kez dahil edildi.

Futbolseverler birçok ismi yakından tanırken Tiago Çukur'un hangi mevki ve takımda oynadığını merak etti.

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TİAGO ÇUKUR KİMDİR?

Tiago Süer Barbaros Çukur, 30 Kasım 2002 tarihinde Hollanda'da doğdu. Bu sezon Watford U23 takımından kiralık olarak İngiliz kulübü Doncaster Rovers'a gönderilen 20 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sona erdi.

Tiago Çukur, Ocak 2021'de Watford'a imza atmadan önce, 2020 yazında Feyenoord ve AZ Alkmaar genç takımlarından forma giydi. Watford U23 takımına transfer olan Tiago Çukur, Temmuz 2021'de Doncaster Rovers'a kiralık olarak gönderildi.

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Santrafor mevkisinde forma giyen Tiago Çukur, daha önce Türkiye U21 milli takımında forma giymişti.

 

 

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#Tiago Çukur#Milli Takım#Futbol

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