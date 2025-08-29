×
A Milli Takım'ın aday kadrosu resmen açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Kadro#Dünya Kupası
A Milli Takımın aday kadrosu resmen açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2025 13:32

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde görev alacak aday kadrosu açıklandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’ne 4 Eylül’de deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül’de Konya’da İspanya ile oynayacağı maçlarla başlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosu açıklandı.

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu;

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Can Uzun, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Deniz Gül

