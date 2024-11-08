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A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! Tercihini Türkiye'den kullandı, ilk kez çağrıldı

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#Milli Takım#Galler#Karadağ
A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı Tercihini Türkiyeden kullandı, ilk kez çağrıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 18:05

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

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A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynayacağı Galler ve Karadağ maçlarının aday kadrosu duyuruldu. Türkiye'yi tercih eden Porto'dan Deniz Gül, ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.

Ay-yıldızlı kadroda şu oyuncular yer aldı:

Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray, Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion FC), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Zeki Çelik (AS Roma), Doğucan Haspolat (KVC Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (FC Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (SL Benfica), Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Arda Güler
(Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (FC Porto), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız
(Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yunus Akgün (Galatasaray)

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A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 11 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 18.30'da yapacak Ay-Yıldızlılar, Galler karşılaşmasının hazırlıklarını hafta boyunca bu tesiste sürdürecek.

A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı Tercihini Türkiyeden kullandı, ilk kez çağrıldı

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#Milli Takım#Galler#Karadağ

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