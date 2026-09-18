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A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! 4 isim ilk kez çağrıldı

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#A Milli Takım#Milli Takım Kadrosu#Son Dakika
A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı 4 isim ilk kez çağrıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 16:04

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi’nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

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UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup’ta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu belli oldu.

4 İSİM İLK KEZ ÇAĞRILDI

Ay-yıldızlılarda, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve İlhan Fakılı, ilk kez A Milli Takım’a davet edildi.

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A Milli Futbol Takımı’nın 29 kişilik aday kadrosu şöyle:

KALECİLER: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik

ORTA SAHA: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan

FORVET: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

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A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı 4 isim ilk kez çağrıldı

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#A Milli Takım#Milli Takım Kadrosu#Son Dakika

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