A Milli Takım'ın 3-0'lık zaferi sonrası Norveç karıştı! Erling Haaland ve Alexander Sörloth...

A Milli Takım'ın Norveç'i 3-0 kazandığı mücadelenin yankıları sürmeye devam ediyor. Ülke basını, yenilgisi 'Kara gece' şeklinde nitelendirirken eski futbolcular da Erling Haaland ve Alexander Sörloth'un performanslarını eleştirdi.

Liverpool'da 7, Roma'da 3 sezon forma giyen Norveç futbolcunun efsane isimlerinden John Arne Riise, ülkesinde yayın yapan VGTV'ye konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Riise "Çok kötü bir savunma düzeniyle 1-0 geriye düştük. Türkiye, çok iyi mücadele etti ve Norveç doğru düzgün fırsat bulamadı" dedi.

'ACIMASIZ BİR ŞEKİLDE EFEKTİFTİ'

Alexander Sörloth ile geri dönüş fırsatlarını kaçırdıklarını da vurgulayan Riise, "Sörloth'un şutu milimetreyle direğe vurmasa 1-1 olabilirdi ama bizi kornerden cezalandırdılar. Norveç ritm bulamadı. Aynı zamanda Türkler acımasız bir şekilde efektifti. Norveç hücumları çok zayıf kaldı ve Çağlar Söyüncü'yü zorlayamadık bile" ifadelerini kullandı.

'HAALAND'I TANIYAMADIM'

A Milli Takım karşısında etkisiz bir performans sergileyen Haaland'ı da eleştiren efsane isim, "Haaland, Dortmund'da çok övülüyor. Çünkü, takımı kaybettiğinde çok sinirli oluyor. Ancak, Norveç formasıyla hiçbir duygusu yok. Onu tanıyamadım" şeklinde konuştu.

Norveç'te bir dönem Molde ve Valerenga'da forma giymiş olan eski futbolcu Bernst Hulsker ise "Haaland moral bozucu bir performans sergiledi. Maç içerisinde bildiğimiz özgüveni yok oldu. Dortmund'da böyle bir maç oynasa kendine çok kızardı. Bu maçta ise böyle kaybetmeyi içine sindirdi. Burada farklı oynadı, kendini yormadı demiyorum. Ancak görünün de ortada. Bu bir tehlike sinyalidir. Rolünden emin değil. Maçın içine nasıl gireceği konusunda bir fikri yok, bilmiyor" diyerek Haaland'ı eleştirdi.

HAALAND SAHADAN SİLİNDİ

Bu sezon Dortmund ile 31 maçta 33 gol atan Haaland, A Milli Takım karşısında isabetli şut çekemezken kilit pas atma başarısı da gösteremedi ve yalnızca 1 kez ikili mücadele kazandı.

SORTLOT FIRSAT KAÇIRDI, HATA YAPTI

Geçen sezon Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth ise A Milli Takım karşısında mücadelenin 11. dakikasında ağları havalandırdı ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti.

Norveçli futbolcunun 25. dakikada sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta ise top direkten dönmüştü.

A Milli Takım'ın bulduğu ikinci golde ise Sörloth, Çağlar Söyüncü'den önce topa yükselerek zamanlama hatası yapmış ve milli oyuncunun topu ağlara göndermesiyle skor 2-0'a gelmişti.

NORVEÇ BASININDAN SERT ELEŞTİRİLER

Norveç'in önde gelen gazetesi VG, "Bundan daha kara gece olamaz" başlığıyla paylaştığı haberde, Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken'nin gruptaki ilk ciddi sınavını geçemediğini ve bu skorun "kabusun başlangıcı" olduğunu ifade etti.

PARAMPARÇA ETTİLER

Aftenposten gazetesi, "Türkiye karşısında hayal kırıklığı" manşetini atarak, ay-yıldızlı ekibin kontrataklarla Norveç defansını "paramparça ettiğini" yazdı.

NORVEÇ'E DERS

Devlet televizyonu NRK ise "Norveç'e gerçek bir ders" başlığını kullandığı haberde, Haaland'ın agresif Türk savunması arasında çok zorlandığına dikkati çekti.