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A Milli Takımımızın rakibi Paraguay'da Julio Enciso, hazırlık maçında sakatlandı

Güncelleme Tarihi:

#Paraguay#Julio Enciso#2026 Dünya Kupası
A Milli Takımımızın rakibi Paraguayda Julio Enciso, hazırlık maçında sakatlandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2026 11:04

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takımımızın rakiplerinden Paraguay Milli Takımı'nda Julio Enciso sakatlandı.

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Paraguay Milli Takımı'nın Nikaragua'yı 4-0 yendiği hazırlık maçında, orta saha oyuncusu Julio Enciso, ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıktı.

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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Paraguay'da, turnuvanın başlamasına günler kala sakatlık üzüntüsü yaşandı.

SAHADAN SEDYEYLE AYRILDI
Karşılaşmanın 22. dakikasında topu kontrol etmeye çalışırken yerde kalan Enciso, gözyaşları içinde sedyeyle sahayı terk etti.

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A Milli Takımımızın rakibi Paraguayda Julio Enciso, hazırlık maçında sakatlandı

TÜRKİYE MAÇINI KAÇIRABİLİR
22 yaşındaki futbolcunun tedavisinin 2-3 hafta sürebileceği ve gruptaki son maçta Avustralya karşısında forma giyebileceği basına yansıdı.

Geçen sezon Racing Strasbourg takımında forma giyen Enciso, 42 maçta 12 gol attı.

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#Paraguay#Julio Enciso#2026 Dünya Kupası

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