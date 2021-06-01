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GeriEURO2020 A Milli Takımımız'ın özel maç yapacağı Moldova'nın aday kadrosu açıklandı
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EURO2020
AA
Haber Giriş: 01.06.2021 - 12:22 | Son Güncelleme:

A Milli Takımımız'ın özel maç yapacağı Moldova'nın aday kadrosu açıklandı

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A Milli Takımımız'ın özel maç yapacağı Moldova'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 3 Haziran Perşembe günü Almanya'da Moldova ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Roberto Bordin tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

- Kaleci: Dumitru Celeadnic (Sheriff Tiraspol), Nicolae Cebotari (Petrolul), Cristian Avram (Petrocub)

- Defans: Veaceslav Posmac, Alexandru Belousov (Sheriff Tiraspol), Daniel Dumbravanu (Genoa CFC), Igor Arhirii, Vadim Bolohan (Milsami Orhei), Ion Jardan, Maxim Potirniche, Sergiu Platica (Petrocub)

- Orta saha: Vadim Rata (Chindia), Cristian Dros (Spartak Jürmala), Igor Costrov (Gomel), Evgheni Oancea (SKA Habarovsk), Gheorghe Anton (Gloria Buzau), Andrei Cojocari, Victor Bogaciuc (Petrocub)

- Forvet: Ion Nicolaescu (Dunajska Streda), Vitalie Damascan (RKC Waalwijk), Alexandru Antoniuc (Milsami Orhei), Nicky Clescenco (FC Sion), Danu Spataru (FC Ararat)

A Milli Takımımızın özel maç yapacağı Moldovanın aday kadrosu açıklandı

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