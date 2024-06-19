A Milli Takımımızın Gürcistan karşısındaki mükemmel zaferinin ardından övgü ve uyarı: Bravo sana Arda Güler | Aman dikkat Montella

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A Milli Takımımız, EURO 2024'ü adeta sallayarak başladı. Kırmızı - beyazlı ekibimiz, ilk maçında Gürcistan ile kozlarını paylaştı. Milliler, rakibini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup ederek ilk maç haftasını lider kapattı.

Ay-Yıldızlılar'ın galibiyeti spor kamuoyunda çokça konuşulurken, yazarlarımız Uğur Meleke ve Güntekin Onay, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte değerlendirmeler:

Uğur Meleke: Sıkıysa topu yakala

Dün Dortmund’da Signal Iduna Park’ta Avrupa Şampiyonası’nın şu ana kadarki en eğlenceli maçı oynandı. Benim değil, medya tribününde canlı maç anlatımı yapan İngiliz, Portekizli, Alman spikerlerin ortak görüşüydü bu. 67’nci dakikada oluşan o şahane anı da bir televizyon anlatıcısının sözcüklerinden alıntıladım size: “Arda mükemmel sol şutuyla Gürcü kaleciye kısa bir mektup yolladı adeta: Sıkıysa yakala...“ Dünya Kupaları ve Avrupa Şampiyonaları futbolun zirvesi. Oyunun global devleri Almanlar, İspanyollar, İtalyanlar dahi bu turnuvalarda özellikle ilk maçlarda en deneyimli 11’lerini sahaya sürerler. Elemelerde 18-19’luk bir yıldızınız çok iyi işler yapmış olsa dahi finallere gelince ayakları dolaşabilir çünkü.

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TEBRiKLER MONTELLA’YA

Bizim iki taneydi çocuk yıldızımız kadroda. İtalyan teknik adamımız Vincenzo Montella’yı tebrik etmek lazım, her ikisini de, Kenan’ı da Arda’yı da, biraz tereddüdü olsa da 11’de başlattığı için. Doğrusu dünyanın en alçakgönüllü insanı(!), Türkiye’ye hiç ihtiyacı olmadığı halde ricaları kıramayıp milli takımlar sorumlusu olduğunu iddia eden, Beckenbauer’in Messi’nin dahi kurmadığı cümleleri kendine layık gören ulu insan Hamit Altıntop’un bu genç futbolcularımızla ilgili sözleri beni endişelendirmişti.

Bir gazeteye verdiği röportajda bu çocukları 2032’ye hazırladıklarını filan söylemişti Altıntop. Oysa ki milli takım oyuncu yetiştirme yeri değildir, seçme yeridir. Kulüpler oyuncuları yetiştirir, milli takım en iyilerini “SEÇER”.

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Şu anda da Türkiye’de başka Arda yok, başka Kenan yok. Milli takım yönetiminin görevi şu aşamada tam 8 sene sonradan bahsetmek değil, bugün bu turnuvada en iyi oyuncularımız kimlerde onlardan faydalanmak.

BRAVO ARDA BÖYLE DEVAM

Montella neyse ki hayatında bir uluslararası turnuvada ilk kez teknik adamlık yapmanın heyecanını olması gerektiği gibi yaşıyor. Arda Güler’i sahaya sürüyor. Arda da ilk 60 dakika işler onun için çok kolay olmasa da 67’de olağanüstü bir şutla bu turnuvanın tarihine geçiyor şimdiden. Bravo Arda... Böyle devam.

MiLLiLERiN ÜÇLÜ SAVUNMA SINAVI

Son hazırlık maçımızda Polonya’ya karşı yaşadığımız en büyük sorunlardan biri hücumda oyunu genişlettiklerinde, topu taç çizgilerine taşıdıklarında savunmada zorlanmamızdı. Avrupa Şampiyonası’na geldik, kaderin bir cilvesi olsa gerek, grupta 3 rakibimizin ikisi üçlü savunma oynuyorlar.

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KOCHORASHViLi ETKiLiYDi

Dün Gürcistan da aynen Polonya gibi bizi özellikle oyunu genişlettiğinde sıkıntılara soktu. Sıklıkla sağda birkaç tembel pas yapıyorlar, sonra oyunun yönünü sola çeviriyorlar. Orada Tsitaishvili ile Kvara ikilisi çok iş açtılar başımıza. Zaman zaman da bunun tersini oynadılar ve orada da Levante’li orta saha oyuncusu Kochorashvili etkin oldu.

ÇEKLER DE ÜÇLÜ OYNUYOR

Grubun son maçında karşılaşacağımız Çekya da sık sık üçlü oynayanlardan. Ve orta sahası beşli takımlar oyunu genişlettiğinde bizim bir eşleşme sorunu yaşadığımız ortada. Dün Gürcüler her iki dip çizgiye inip bizi esnettiler, birçok pozisyon yarattılar bu şekilde. Bu departmanda gelişmemiz gerektiği ortada.

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EURO 2024’ÜN EN iYi MAÇIYDI

EURO 2024’te 5 gün geride kaldı, 24 takımın tamamı sahaya çıktı. Genel kanı dün Dortmund’da turnuvanın en iyi maçının oynandığı yönünde. Özellikle İngiliz medyasından sohbet fırsatı bulduğumuz gazeteciler, bu maçtan Southgate’in dersler çıkarması gerektiğini düşünüyorlardı.

EĞLENCELi BiR MAÇTI

İngilizler, Sırbistan önünde Bellingham’la 1-0’ı bulmuş ama maçın geri kalanı hem İngilizler hem de futbolseverler için siyah-beyaz bir film gibi geçmişti. Southgate’in talebeleri vitesi düşürdükçe düşürdü ve kabuslar yaşayarak bitirebildiler 90 dakikayı. Dün hem Türkiye hem de Gürcistan, pozitif tavırlarıyla, hücumcu zihniyetleriyle, risk alarak eğlenceli bir maç izlettiler tüm Dünya’ya. Hem Vincenzo Montella’yı, hem de Willy Sagnol’u tebrik edelim, vidaları sıkmak yerine cesur bir tavır sergiledikleri için.

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MERiH DEMIRAL GiRDiKTEN SONRA NE OLDU?

Dün milli takımımız 3-1 kazandı ama skor özellikle 2-1’ken bayağı kaygı yaşadık tribünde. Peki neden 2-1 öne geçtikten sonra sonra bu kadar gömüldük, neden Gürcüler’e bunca fırsat verdik?

1. BÖLGEYE GÖMÜLDÜK

Ben tavır değişikliğinin Merih Demiral/Kaan Ayhan değişikliği sonrası üçlü savunmaya dönmemizle başladığını düşünüyorum. Merih girdi, derinde sarkık libero rolüne büründü. Ve ondan sonra milli takım bütünüyle gömüldü kendi birinci bölgemize. Bence 2-1’den sonra daha aktif bir kontrol oyunu oynamalıydık. 80’de beşli savunmaya dönmek ve bu kadar derine gömülmek doğru değildi sanki.

Güntekin Onay: 3 puanla başladık ama...

Turnuvaya 3 puanla başlamak her şeyden önemliydi. İlk yarıda gole kadar olan 25 dakikada çok iyi futbol oynadık. İkinci yarıda da Arda’nın golüne kadar 20 dakikalık bölümde sahanın hakimiydik. Ancak şunu da kabul etmek gerekir ki rakibimiz Gürcistan iki üst düzey oyuncusu dışında bizim seviyemizin altında bir takım.

ADETA SANTRFORSUZ OYNADIK

Montella, Barış Alper’i santrfor pozisyonunda başlattı. Bu tip kapalı savunma oynayan bir ekibe karşı bu tercih yanlış idi. Barış Alper’in sağ kanattaki oyun gücünden de mahrum olduk. Santrforsuz gibi oynamak zorunda kaldık. Dün ne zaman öne geçtik hep bir panik hep bir telaş vardı oyuncularımızda. Skoru ele geçirdikten sonra topu neden rakibe bu kadar çok rakibe verdik? Montella bu durumu irdelemeli. Gürcistan’a verdiğimiz net pozisyonlar ciddi bir uyarı olmalı. Rakibimizin 2 topu da direkten döndü. Bu takım savunmasıyla Portekiz ve Çekya maçlarında işimiz daha zor olur.

iLK iKi GOLÜMÜZ EKSTRAYDI

3-1 kazandık. Skor ve 3 puan harika ama gerek Mert Müldür gerekse de Arda’nın fantastik golleri ekstraydı. Akan oyunda daha fazla pozisyon üretebilmek için santrfor sorununu da çözmemiz gerekiyor. Dün Ferdi, Mert ve Kaan Ayhan çok çalıştılar. Harika çocuk Arda daha da fazlasını ortaya koyucak bir kaliteye sahip. Barış Alper de kendi pozisyonunda oynadığı zaman çok faydalı oldu. Samet kritik hamlelerde ayakta kaldı. Kaptan Hakan ise Inter’de olduğu gibi daha geride top almalı ve kesinlikle yüzü dönük oynamalı. 3-1 harika bir skor ama Gürcistan’ı 70 bin taraftarımızın önünde yenmeyi çok da abartmamalıyız.