A Milli Takımımız'ın Euro 2020 öncesi son provası! Moldova maçına iddaa oynayanların %26'sı...

Bu bir ilandır

TÜRKİYE

- Euro 2020 hazırlıkları kapsamında Azerbaycan'la yaptığı maçı 2-1 kazanan A Milli Takımımız, sonrasında Gine ile 0-0 berabere kalmıştı.

- TD Şenol Güneş bu iki maçta da alışılagelmiş oyuncularımızı kullanmadı, deneme/yanılma tercihleri yaptı. Ve sonrasında 30 kişilik aday kadroyu 26'ya düşürdü. Gökhan Akkan, Mahmut Tekdemir, Efecan Karaca ve Halil Akbunar liste dışında kaldı.

- Şimdi Moldova maçı, İtalya öncesi son hazırlık mücadelesi olacağı için Şenol Güneş'in de karşılaşmayı ciddiye alması ve ilk 11'de görmeye alıştığımız isimlerle sahaya çıkması bekleniyor.

- Sağ bekte Zeki Çelik, sol bekte Umut Meraş, orta alanda Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu, forvette Burak Yılmaz muhakkak forma giyecektir. Kalede de Uğurcan Çakır'ı izleriz.

- Azerbaycan ve Gine maçlarında "Mert Müldür, Orkun Kökçü & Halil Dervişoğlu" göze çarpan isimler oldu.

MOLDOVA

- 2020 Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarıyla birlikte TD koltuğuna Roberto Bordin'i oturtan Moldova, Türkiye karşısına milli maç tecrübesi çok olan isimlerle çıkmayacak.

- Başakşehir'den tanıdığımız 34 yaşındaki Alexandru Epureanu, yine 34 yaşındaki eldiven Stanislav Namasco, 33 yaşındaki stoper Igor Armas, Seria A havası solumuş Artur Ionita ve Olympiakos'ta forma giyen sol bek Oleg Reabciuk aday kadroda yer almıyor.

- Göze çarpan en tecrübeli isim savunmadaki Veaceslav Posmac... Posmac'ın yanında 2001'li Daniel Dumbravanu forma giyecek.

- Kalede 1997'li Nicolae Cebotari, forvette ise 1999'lu Vitalie Damascan görebiliriz.

- Bordin; "Türkiye çok güçlü bir takım. Kısa süre içerisinde şampiyona başlayacak ve Türkiye'nin bizi seçip, bizimle hazırlık maçı oynaması gerçekten gurur verici..." dedi.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- A Milli Takımımız son 12 maçında sadece 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. (7 beraberlik - 4 galibiyet)

- Moldova son 9 maçının 7'sini kaybetti! (2 beraberlik)

- Euro 2020 Elemeleri'nde Moldova ile aynı gruptaydık ve hem içerde hem de dışarda oynadığımız maçları 4-0 kazanmasını bildik.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu hazırlık karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Türkiye kazanır" oldu!

%26'lık kesim Euro 2020 öncesi son hazırlık maçına çıkacak olan A Milli Takımımız'dan Moldova karşısında galibiyet bekliyor...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...

A Milli Takımımız'ın önemli isimleri Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kaan Ayhan ve Ozan Kabak'ın kariyer adımlarına göz atalım...