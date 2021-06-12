A Milli Takımımız'ın EURO 2020 grubundaki rakipleri karşı karşıya! Galler'in İsviçre karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

GALLER

- TD Ryan Giggs’in karşılaştığı suçlamalar sonrasında Yardımcı Antrenör Robert Page'le yola devam eden Galler, Giggs'in tercih ettiği 4-2-3-1 yerine de 3-4-3'le mücadele etmeye başladı.

- Ayrıca, artık kalede Wayne Hennessey yerine Danny Ward izliyoruz.

- Sol bek Ben Davies'i sol stoperde, sağ bekte görmeye alıştığımız Neco Williams'ı da sol ortada görüyoruz.

- Hücumdaki üçlü; Harry Wilson, Gareth Bale ve Daniel James çok hareketli. Sürekli yer değiştirip oynuyorlar.

- Yine çoğu zaman stoperde görev yapan Ethan Ampadu, Joe Allen'la birlikte orta sahanın yükünü çekiyor. Page, üçlü savunmada Davies'in yanında daha fizik gücü yüksek Chris Mepham ve Joe Rodon tercih ediyor.

- Avrupa Şampiyonası'na gelmeden önce oynadıkları son hazırlık maçında, Arnavutluk karşısında oyunun belli bir bölümünde Giggs'in düzeniyle sahaya dizildiler.

- Böyle bir başlangıç yaparlarsa da Aaron Ramsey mutlaka ilk 11'de olacaktır, hatta Kieffer Moore tek forvet olarak başlar ve arkasına "Wilson, Bale & James" dizilir.

İSVİÇRE

- Yaklaşık 7 yıldır İsviçre'nin başında olan Vladimir Petkovic, uzun bir süre takımı 4'lü defans hattıyla oynattı ancak o da son 2 yıldır 3'lüye döndü.

- Kadroya bakında herkesin kolaylıkla tahmin edebileceği "Fabian Schar, Manuel Akanji & Nico Elvedi" üçlüsüyle oynayacaklar.

- Geride bıraktığımız sezonun çok büyük bir bölümünü yedek kulübesinde geçiren Michael Lang aday kadroda kendine yer bulamadı, sağ tarafta Kevin Mbabu izleyeceğiz. Sol tarafta da elbette Ricardo Rodriguez...

- Takımın temek taşı kuşkusuz Granit Xhaka olacak. Kaptan hem gemisini yönetecek hem de Denis Zakaria'yla birlikte ileri geri mekik dokuyacak.

- Serbest rolde oynayan Xherdan Shaqiri'nin önünde çift forvet bekleniyor. Ama 2 formaya 3 aday var!

- Forma şansı bulduğu son 4 maçta 4 gol katkısı (1 gol - 3 asist) yapan Breel Embolo, Haris Seferovic ve Mario Gavranovic'in bir adım önünde.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galler son 10 maçının sadece 2'sini kaybetti. (5 galibiyet - 3 beraberlik)

- İsviçre son 5 maçını kazandı ve bu 5 maçın 4'ü aynı zamanda "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım arasında oynanan son maç bundan 9 yıl 8 ay 5 gün önceydi ve Galler'in 2-0 kazandığı maçta İsviçre ağlarına golleri bırakan isimler Gareth Bale ile Aaron Ramsey'di.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Euro 2020 A Grubu karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İsviçre kazanır" oldu!

%32'lik kesim "Xhaka & Shaqiri" önderliğindeki İsviçre'yi Galler karşısında galibiyete yakın görüyor...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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Geride bıraktığımız sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren Galler'in yıldız ismi Gareth Bale ve en özel anları!