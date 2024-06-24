A Milli Takımımız'ın Çekya maçını Rumen hakem Kovacs yönetecek

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UEFA’dan yapılan açıklamaya göre Ay-yıldızlı ekibin Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu üçüncü maçında Çekya ile yapacağı karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetecek.

Kovacs’ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Norveç Futbol Federasyonu’ndan Espen Eskas oldu.

Öte yandan karşılaşmanın VAR hakemi ise Polonya Futbol Federasyonu’ndan Tomasz Kwiatkowski olacak.

A Milli Takım, F Grubu üçüncü maçında 26 Haziran Çarşamba günü Volksparkstadion’da saat 22.00’de Çekya ile karşı karşıya gelecek.