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A Milli Takımımız'ın Çekya maçını Rumen hakem Kovacs yönetecek

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#EURO 2024#A Milli Takım#F Grubu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 12:06

A Milli Futbol Takımımız’ın EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile oynayacağı karşılaşmada Rumen hakem Istvan Kovacs'ın düdük çalacağı açıklandı.

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UEFA’dan yapılan açıklamaya göre Ay-yıldızlı ekibin Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu üçüncü maçında Çekya ile yapacağı karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetecek.

Kovacs’ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Norveç Futbol Federasyonu’ndan Espen Eskas oldu.

Öte yandan karşılaşmanın VAR hakemi ise Polonya Futbol Federasyonu’ndan Tomasz Kwiatkowski olacak.

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A Milli Takım, F Grubu üçüncü maçında 26 Haziran Çarşamba günü Volksparkstadion’da saat 22.00’de Çekya ile karşı karşıya gelecek.

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#EURO 2024#A Milli Takım#F Grubu

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